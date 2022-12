PSG : reprise de l'entraînement ce mercredi

Le Mondial, ce n'est plus que pour quelques privilégiés. Alors qu'il n'y a plus que huit équipes en course au Qatar actuellement, les clubs commencent déjà à reprendre l'entraînement peu à peu. Ce mercredi, c'est au tour du Paris Saint-Germain de reprendre le travail.

La suite après cette publicité

Comme l'indique l'Equipe, les joueurs du PSG qui n'ont pas disputé ce Mondial sont donc convoqués au Camp des Loges demain matin. On devrait donc déjà voir quelques sacrés noms, comme Donnarumma, Ramos, Sanches ou Verratti. Presnel Kimpembe lui est attendu pour la fin de la semaine, alors que Keylor Navas va bénéficier de quelques jours de vacance supplémentaires.