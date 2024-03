Un joueur amateur décède en plein match en Meurthe-et-Moselle

Triste nouvelle arrivant de Meurthe-et-Moselle. Ce dimanche l’équipe B de l’AS Villey-Saint-Étienne évoluant en district se déplaçait à Gondreville pour affronter l’équipe locale en début d’après-midi. Un joueur de l’AS Villey-Saint-Étienne s’est écroulé au sol et les secours ont tenté de le réanimer sans réussite comme le rapporte Vosges Matin.

La suite après cette publicité

«Il est tombé sur le terrain pendant qu’il courait. Le premier réflexe a été d’appeler les pompiers. Le match a été aussitôt suspendu. Les sapeurs-pompiers sont arrivés peu après 13h et sont repartis vers 15h30. Nous sommes sous le choc. Il y avait beaucoup de jeunes sur place. Nous sommes en lien avec le district pour savoir ce que nous devons mettre en place, comme par exemple une cellule psychologique. Nous n’avons pas encore tous les éléments. Nous en serons plus dans les prochains jours», a notamment déclaré le président du club Eric Lecler au média régional. Sur ses réseaux sociaux, le club vosgien (qui s’était déplacé en Meurthe-et-Moselle ndlr) a annoncé la mise en place d’une cagnotte pour soutenir l’épouse et le jeune fils de Jordan qui était alors âgé de 25 ans.