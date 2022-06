Ukraine U21-France U21 : les compositions officielles

L’équipe de France U21 affronte l’Ukraine ce jeudi, dans le cadre de la dernière journée des qualifications pour l’Euro 2023 (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 18h45). Leaders avec six points d’avance sur leur adversaire du soir, qui compte un match de retard, les Bleuets sont quasiment assurés de finir premiers de leur poule. Seul une défaite par six buts d’écart ce soir pourrait rebattre les cartes, les Français s’étant imposés 5-0 à l’aller.

Sylvain Ripoll a fait plusieurs changements dans son onze de départ par rapport à la victoire face à l'Arménie lundi (4-1). Kalulu, Lukeba et Truffert rentrent en défense aux côtés du capitaine Badiashile. Thuram et Chotard forment le double pivot, avec Gouiri et Koné sur les côtés, tandis que Cho et Abline sont à la pointe de l'attaque. Du côté des Ukrainiens, deux changements sont à noter, Trubin sera dans les cages, alors que Vanat prend place devant.

Les compositions officielles

Ukraine U21 : Trubin - Sych, Talovierov, Bol, Vivcharenko - Bondarenko, Mykhailenko, Kryskiv - Vyunnyk, Vanat, Sudakov

France U21 : Meslier - Kalulu, Lukeba, Badiashile, Truffert - Gouiri, Thuram, Chotard, Koné - Cho, Abline