Neymar doit 34,6 M€ au fisc espagnol !

En 2017, Neymar choisissait de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais trois ans après son départ, le Brésilien fait encore parler de lui. Il doit gérer des problèmes avec le fisc espagnol.

En effet, ce mercredi, la Cadena COPE a annoncé que Neymar était dans le viseur du fisc espagnol. Son nom a été inscrit dans la liste publiée par l'Agence des impôts concernant les dettes et les pénalités en attente de plus d'1 million d'euros depuis le 31 décembre 2019. Ainsi, Neymar devrait plus de 34 millions d'euros (34 624,26,60 euros).