Real Madrid : Karim Benzema bientôt de retour

Alors qu'il a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde en raison d'une blessure, Karim Benzema devrait prochainement retrouver le chemin des terrains. C'est en tout cas ce qu'a déclaré son entraîneur Carlo Ancelotti, dans les colonnes de le Corriere dello Sport.

« Il revient samedi. On va le remettre sur pied », a ainsi confié l'Italien, à propos de son attaquant et dernier lauréat en date du Ballon d'Or. Un retour attendu et nécessaire pour le Real Madrid, qui souhaite évidement conserver son titre de champion en Liga, mais qui se positionne actuellement sur les talons de son rival historique barcelonais.