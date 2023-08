L’OL galère toujours pour son milieu défensif !

La suite après cette publicité

Ainsley Maitland-Niles, Duje Caleta-Car, Clinton Mata et Skelly Alvero. Voici pour l’heure les recrues estivales de l’Olympique Lyonnais. Des noms qui n’ont pas vraiment convaincu les supporters lyonnais, d’autant que dans le sens des départs, Castello Lukeba est parti pour le RB Leipzig, et ce sans parler de Bradley Barcola et Rayan Cherki qui continuent, eux, de faire l’objet de convoitises. Présent face aux journalistes, ce jeudi, Laurent Blanc semble d’ailleurs avoir pleinement conscience de la situation.

Dans cette optique, le coach des Rhodaniens - qui espère une réaction des siens face à Montpellier après la défaite contre Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1 - compte bien voir son effectif renforcé d’ici la fin du mercato. «Le mercato, c’est très bien si on vous améliore l’équipe. C’est au milieu surtout qu’il faut des joueurs agressifs à la perte du ballon», a notamment avoué l’ancien international tricolore. Des mots qui semblent avoir une certaine résonnance au niveau des hautes sphères du club… Ainsi, William Carvalho (31 ans) et Guido Rodriguez (29 ans) ont été récemment évoqués comme deux cibles potentielles pour le poste de numéro 6. Deux dossiers en réalité très complexe pour des Lyonnais encadrés par la DNCG.

Selon nos informations, la piste menant à l’international portugais (80 sélections, 5 buts) est beaucoup trop onéreuse pour l’OL. Quant à Guido Rodriguez, le Real Betis n’en demande pas moins de 12 millions d’euros et ne souhaite pas de prêt. Toujours selon nos indiscrétions, le club espagnol est disposé à prêter uniquement deux de ses protégés, à savoir l’attaquant Willian José et le milieu défensif Paul Akouokou. Toujours au milieu de terrain, le club rhodanien s’est également positionné sur Pathé Ciss, qui était déjà une cible au dernier mercato. Pour le joueur du Rayo Vallecano, qui demande pas moins de 4 millions d’euros, Matthieu Louis-Jean a soumis l’idée d’un prêt payant. De son côté, Vincent Ponsot, privilégierait, selon nos informations, un transfert.

Enfin, en parallèle de ces dossiers, l’OL s’active aussi pour trouver le remplaçant idoine de Castello Lukeba. Si le nom de Jake O’Brien, défenseur de Crystal Palace, est revenu avec insistance ces dernières heures, les dirigeants lyonnais se sont également renseignés pour Luiz Felipe (26 ans) du Betis. Une piste qui s’annonce, là aussi, très complexe puisque nous sommes en mesure de vous affirmer que le Betis réclame 20M€ pour son défenseur brésilien et ne veut pas entendre parler d’un prêt. Si l’OL multiplie les cibles en cette fin de mercato, les dénouements heureux se font encore attendre…