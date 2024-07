Droits TV L1 : l’offre DAZN-BeIN retenue par les présidents

On arrive enfin à l’issue du feuilleton. Selon les informations de L’Équipe et de RMC, la dernière réunion prévue entre la LFP et les présidents des clubs de Ligue 1 a accouché d’une décision, celle de dire oui à l’offre couplée DAZN-beIN Sports. Exit donc la solution de la création d’une chaîne 100% Ligue 1, adossée à Warner Bros Discovery.

La suite après cette publicité

Au terme de débats particulièrement tendus, les présidents ont donc choisi l’option la plus rassurante, avec 400 M€ proposés par DAZN pour 8 des 9 matches par journée, et 100 M€ supplémentaires offerts par beIN pour le dernier match disponible. Soit 500 M€ au total par saison pour les clubs de L1. Loin de la somme espérée, voire promise, par Vincent Labrune, le président de la LFP, au moment du lancement de l’appel d’offres. Mais pas non plus la catastrophe redoutée ces derniers jours.