Real-PSG : Xavi soutient Messi et Neymar

Ce soir, le Paris Saint-Germain va défier le Real Madrid au stade Santiago Bernabéu (match à suivre en direct en live commenté sur notre site). Une rencontre que va suivre Xavi. C'est ce qu'il a confié aux journalistes ce mercredi lors d'un point presse quand il été questionné au sujet de Lionel Messi, qui va faire son retour à Madrid.

«Je ne sais pas si c'est son jardin, mais c'est vrai que Leo a fait des merveilles et pas seulement au Bernabéu. Aujourd'hui, ce sera un grand match pour tout le monde. Oui, je le verrai, je n'irai pas dîner. Cela me fait de la peine que nous ne soyons pas en Ligue des Champions. C'est un grand match pour Messi, pour Madrid, pour le PSG... Je souhaite le meilleur à Messi et Ney, si Messi et Ney, qui sont mes amis peuvent gagner, tant mieux».

