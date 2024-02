Deux ans de prison pour l’international marocain Ilias Chair

Hier, Daniel Alves (40 ans), accusé d’agression sexuelle, a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison. Ce vendredi, c’est un autre footballeur qui a été sanctionné par la justice. Il s’agit d’Ilias Chair. Milieu de terrain âgé de 26 ans, le joueur des Queens Park Rangers, auteur de 4 buts en 31 apparitions cette saison, est aussi international marocain (13 sélections, 1 but). Mais il ne retrouvera pas les terrains de football avant un moment.

La Dernière Heure explique que le Belgo-marocain a été condamné par le Tribunal correctionnel d’Anvers à deux ans de prison, dont un an avec sursis, ainsi qu’une amende de 15 684 euros, qu’il devra verser à la victime. Chair est accusé d’avoir frappé un homme à la tête à l’aide d’une pierre lors d’une bagarre générale. Les faits se sont déroulés en 2020. Après une sortie en kayak entre la Belgique et la France, une rixe a éclaté dans la file d’attente et le Lion de l’Atlas a saisi une pierre pour frapper au crâne sa victime, qui a dû faire face à une longue période de convalescence et qui n’est toujours pas remise, selon les éléments dévoilés par lA DH. Le média belge précise que «deux autres prévenus ont été respectivement condamnés à six et douze mois de prison avec sursis, ainsi qu’à une amende de 800 euros chacun.»