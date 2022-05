Les obsèques de Mino Raiola ont eu lieu à Monaco

La suite après cette publicité

Les obsèques du célèbre agent de football Mino Raiola, décédé le 30 avril dernier à l'âge de 54 ans, se sont tenues à l'Église Saint-Charles de Monaco ce jeudi. De nombreuses personnalités du monde du foot, retraitées ou en activité, étaient présentes dans la Principauté selon RMC Sport.

On retrouve évidemment Zlatan Ibrahimovic, son fidèle ami, qui pourrait d'ailleurs reprendre ses activités, ou encore Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Xavi Simons, Cesc Fabregas, Matthijs de Ligt, Justin Kluviert et Pavel Nedved. Pas forcément toujours apprécié par les clubs, l'Italo-néerlandais était respecté et adoré par les joueurs qu'il représentait.