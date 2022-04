Mino Raiola est décédé

La suite après cette publicité

Voilà une nouvelle qui attristera beaucoup de monde dans le milieu du football, à défaut de surprendre. Atteint d'une grave maladie depuis de longs mois, Mino Raiola s'est éteint aujourd'hui à l'hôpital de Milan. Il avait 54 ans. Après la triste affaire de son décès annoncé par erreur, la nouvelle a cette fois bien été confirmée par son entourage, ce samedi.

«C'est avec une infinie tristesse que nous partageons le décès du plus attentionné et incroyable agent de football qui n'ait jamais existé. Mino s'est battu jusqu'à la fin avec la même force qu'il mettait à la table des négociations pour défendre nos joueurs. Comme d'habitude, Mino nous a rendus fiers et sans jamais s'en rendre compte. Mino a touché tant de vies à travers son travail et a écrit un nouveau chapitre dans l'histoire du football moderne. Sa présence manquera pour toujours. La mission de Mino de faire du football un meilleur endroit pour les joueurs se poursuivra avec la même passion. Nous remercions tout le monde pour l'énorme quantité de soutiens reçus pendant ces moments difficiles et demandons le respect de la vie privée de la famille et des amis dans ces instants de deuil», écrit le communiqué de la famille.

Devenu l'un des agents les plus influents au monde, il s'était constitué un véritable empire en un peu plus de 20 ans. Capable de gérer les affaires de joueurs stars comme Paul Pogba, Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigo Donnarumma, Marco Verratti ou encore Matthijs de Ligt, il était aussi craint que respecté.

Adoré de ses clients, détesté par les clubs

Adoré par ses protégés dont il défendait les intérêts comme personne afin d'obtenir le meilleur contrat possible, l'homme d'affaires était également connu pour ses prises de position franchement libérales. Les directions de clubs tremblaient souvent avant de s'asseoir à une table avec lui car il tentait toujours d'avoir le plus de cartes en main possible avant de négocier.

Détesté également par beaucoup de monde dans ce milieu (Guardiola, Solskjaer), Raiola était le portrait presque caricatural du self-made-man. Arrivé dans le milieu du football presque par hasard alors qu'il tenait une pizzeria aux Pays-Bas, il en est devenu l'un des membres les plus puissants, parvenant à obtenir des commissions toujours plus importantes. Qu'on l'apprécie ou non, le "super-agent" ne laissait personne indifférent.