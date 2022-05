Quel avenir pour l'agence de Mino Raiola ?

La suite après cette publicité

Pizzaiolo à ses débuts, agent surpuissant sur son lit de mort, la trajectoire de Mino Raiola force le respect et sa disparition - des suites d'une maladie pulmonaire - a logiquement plongé les acteurs de la planète football dans une immense tristesse. Du PSG au Real Madrid en passant par l'AC Milan, les réactions n'ont cessé de se multiplier, samedi en début d'après-midi. Un hommage général auquel de nombreuses stars du ballon rond ont également pris part. Et pour cause, personnage éminent de cet écosystème, Mino Raiola laissera à tout jamais une trace indélébile dans les mémoires.

Un empire à préserver !

À la tête d'une agence de représentation gérant les intérêts de nombreuses stars (Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, pour ne citer qu'eux), l'Italo-Néerlandais laisse en effet un héritage à la valeur étourdissante. Pour illustrer la place qu'occupait Raiola dans ce milieu, Forbes estimait récemment sa fortune personnelle à 84,7 millions de dollars. Le représentant était parmi les cinq agents sportifs les plus puissants au monde, négociant, au cours de sa carrière, plus de 847,7 millions de dollars en contrats ! Alors quel avenir pour l'empire Raiola ? Les joueurs vont-ils continuer avec l’entreprise ou, au contraire, voguer vers de nouveaux horizons ?

Selon des personnes proches de Mino Raiola contactées par Marca, la famille devrait bel et bien continuer à servir de médiateur dans les signatures des joueurs dont ils ont la charge. Une structure composée de peu de personnes mais s'accordant une confiance maximale, symbole de la méthode de travail souhaitée par l'agent désormais regretté. En premier lieu, Enzo Raiola, cousin de Mino et agent enregistré à la FIFA, devrait logiquement reprendre en main les opérations. Il sera, à ce titre, accompagné de José Fortes, émigrant espagnol qui vit à Amsterdam et qui était un membre clé de l’organigramme en ce qui concerne le recrutement. Sans parler de Rafaela Pimienta, avocate de Raiola depuis 20 ans, Enrica Tarchi, son attachée de presse, et Mario, son fils.

Zlatan Ibrahimovic prêt à reprendre le flambeau ?

Un petit comité désormais chargé de faire perdurer l'aura de Mino Raiola tout en gérant, au mieux, les nombreux dossiers chauds qui se présentent d'ores et déjà à eux lors du prochain mercato estival. Que ce soit Paul Pogba (29 ans), en fin de contrat avec Manchester United, Erling Haaland, courtisé par les plus grands cadors d'Europe à commencer par le Real Madrid, Ryan Gravenberch, jeune pépite de 19 ans de l'Ajax dans le viseur du Bayern Munich, Zlatan Ibrahimovic (40 ans) qui devra bientôt faire un choix quant à son avenir à l'AC Milan ou encore une dizaine d'autres joueurs, l'agence Sportman s'apprête à vivre un été pour le moins palpitant. Et si la mort de Mino Raiola ne devrait, pour l'heure, pas avoir d'impact immédiat sur l'avenir de tous ces noms précédemment cités, c'est sur la gestion même de l'agence que des changements pourraient prochainement intervenir.

Selon nos informations, Zlatan Ibrahimovic, dévasté par la disparition de Raiola, envisagerait ainsi d'aider l'agence Sportman dans les semaines à venir. Plus encore, l'attaquant des Rossoneri ne serait pas contre l'idée de s'imposer, à moyen terme, comme le leader de ce puissant empire laissé par le natif de Nocera Inferiore. Profondément touché par cette triste nouvelle, le Suédois, qui avait tissé des liens très forts avec Raiola et que l'on dit silencieux depuis plusieurs jours dans le vestiaire milanais, aurait été, selon le Guardian, parmi les rares autorisés à entrer dans l'hôpital pour dire au revoir à Raiola avec sa famille. Déterminé à honorer sa mémoire, Ibrahimovic pourrait ainsi faire un premier pas dans cette quête de reconversion après sa carrière de footballeur et nul doute alors que son charisme et son aura pourraient pleinement peser dans ce nouveau rôle.