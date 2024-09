Manchester United : Casemiro prend très cher !

Casemiro a vécu un véritable enfer, ce dimanche, dans le Théâtre des rêves. Aligné dans l’entrejeu pour le choc de la troisième journée de Premier League face à Liverpool (0-3), l’ancien milieu de terrain du Real Madrid est totalement passé à côté de son sujet. Coupable de deux pertes de balle qui ont offert deux buts à Luis Diaz lors du premier acte, le Brésilien a finalement été remplacé à la pause par Erik ten Hag. Sorti tête basse après 45 minutes indigestes (14 ballons perdus, 3 petits duels remportés), le joueur de 32 ans a même été aperçu en train de quitter l’enceinte des Red Devils tout seul.

Interrogé après la rencontre, le technicien de Manchester United a, cependant, tenu à mettre les choses au clair. «J’ai vu Casemiro après le match dans le vestiaire, il n’a donc pas quitté le stade à la mi-temps. Je l’ai remplacé parce que nous étions menés 2-0 contre un adversaire comme Liverpool, avec ses qualités. Ils sont très bons. Je savais que nous devions prendre des risques pour rebondir et qu’il fallait donc des joueurs capables de couvrir du terrain au milieu. C’est pourquoi nous avons fait entrer Toby Collyer». Une clarification qui n’a cependant pas empêché la presse anglaise de tomber sur le droitier d’1m85, à l’instar de Gary Neville et Jamie Carragher, consultants pour Sky Sports.

Casemiro en pleine tempête !

«Casemiro, pour un joueur d’une telle expérience qui a gagné des Ligues des champions avec le Real Madrid, le nombre de fois où il donne le ballon dans les mauvaises zones, ce n’est pas possible. Il n’a aucune pression sur lui et il rate cette première passe. Liverpool a commis des erreurs dans ce domaine. Une mauvaise passe peut arriver n’importe quand, mais sur la deuxième, en se faisant renverser, il a l’air brisé en tombant. Je dois dire qu’il a un peu perdu confiance en lui», confiait, à ce titre, Neville. «Deux erreurs de Casemiro, deux buts de Diaz», ajoutait, de son côté, Carragher. Pointé du doigt par les observateurs, critiqué par les supporters et humilié sur les réseaux sociaux, l’international auriverde (75 sélections, 7 buts) pourra, malgré tout, se réconforter avec le soutien de son épouse.

Sur Instagram, Anna Mariana Casemiro, compagne du natif de São José dos Campos, est en effet sorti du silence pour répondre aux critiques subies par son mari, en partageant une photo de tous les trophées qu’il a remportés tout au long de sa carrière. Suffisant pour calmer la colère des fans mancuniens ? Rien n’est moins sûr… D’ores et déjà sous pression, qui plus est après l’arrivée récente de Manuel Ugarte - encore trop juste physiquement pour débuter une rencontre - Casemiro va rapidement devoir se réveiller, au risque de perdre sa place dans les semaines à venir. Pour Manchester United, l’exercice 2024-2025 démarre, quoi qu’il en soit, dans la souffrance, avec déjà deux défaites qui relèguent l’équipe d’Erik ten Hag à la 14e place. De quoi mettre le coach néerlandais dans une position délicate, mais également certains cadres, à l’instar de Casemiro.