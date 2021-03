Incidents à la Commanderie : prison ferme pour deux leaders de groupes de supporters de l'OM

La suite après cette publicité

Le verdict est tombé. Près de deux mois après l'envahissement de la Commanderie par des supporters de l'OM, et des dégradations qui en ont découlé, la justice se prononçait ce lundi et a rendu ses peines. Sur les six prévenus, quatre ont été condamnés et deux ont été relaxés.

Le tribunal correctionnel de Marseille a notamment infligé 9 mois de prison dont 5 avec sursis pour deux leaders de groupes de supporters : Rachid Zeroual des South Winners et Christophe Bourguignon du Commando Ultra 84. Un autre fan des Winners a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Enfin, la peine la plus lourde revient à un membre des MTP, condamné pour 1 an de prison ferme aménageable.