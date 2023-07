Ayoze Perez retrouve le Real Betis

Sans club depuis la fin de son contrat à Leicester, relégué après sa 18e place en Premier League, l’attaquant espagnol Ayoze Perez va néanmoins rester en Espagne. En effet, déjà prêté par les Foxes les six derniers mois au Real Betis, le joueur de 29 ans s’engage définitivement avec les Verdiblancos, et ce jusqu’en 2027. Un retour plutôt gagnant dans la péninsule ibérique pour le polyvalent du secteur offensif, formé à Tenerife, lui qui avait inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Son prochain exercice en Liga pourrait être son premier dans l’élite du football espagnol. «Le Real Betis Balompié a recruté Ayoze Pérez. L’attaquant canarien portera à nouveau le maillot aux treize bandes, cette fois en tant qu’agent libre après avoir terminé son contrat avec le Leicester City FC. Le nouveau joueur du Betis s’engage jusqu’en 2027», peut-on lire dans le communiqué du club andalou, qui a déjà annoncé la prolongation de contrat de son entraîneur argentin Manuel Pellegrini.

À lire

Manuel Pellegrini prolonge au Real Betis