PSG : le discours poignant de Zoumana Camara face au CUP

Alors que Zoumana Camara est à la tête des moins de 19 ans du Paris Saint-Germain depuis trois ans maintenant, l’ancien défenseur central parisien, qui a arrêté sa carrière avec les Rouge et Bleu en 2015, a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2024. L’entraîneur de 44 ans a même eu un rôle au sein du staff de l’équipe première entre 2018 et janvier 2021. Et celui qui s’occupe désormais des U19 du PSG a tenu un discours poignant sur l’amour du maillot face aux nombreux membres du CUP qui étaient venu accueillir son équipe après la défaite face à Nantes ce samedi en finale du championnat de France des moins de 19 ans (2-1).

«Ça nous fait chaud au cœur. Et le message que doivent comprendre ces joueurs (son équipe, ndlr), c’est que vous n’êtes pas là que pour les victoires. Ce que vous voulez, c’est qu’on représente un maillot, un club, qui a une histoire, et vous voulez des gens qui se battent pour ce maillot et qui aient des valeurs. C’est pour ça que vous êtes là», a notamment confié Zoumana Camara. Le CUP n’a pas manqué d’applaudir cette prise de parole et a même publié la séquence sur ses réseaux sociaux. Une vidéo que vous pouvez d’ailleurs retrouver ci-dessous.

