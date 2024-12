OM : les mots forts de Roberto De Zerbi sur Quentin Merlin

Depuis le début de saison, Roberto De Zerbi alterne souvent pour le rôle de latéral gauche. Il faut dire que le jeune Quentin Merlin a été stoppé dans sa progression par une blessure à la cuisse qui a donc profité à Ulisses Garcia, lofteur cet été. Le défenseur suisse a déjà joué 8 matches cette saison (4 titularisations), c’est plus que son concurrent au poste. Mais pour De Zerbi, la hiérarchie est évidente.

«Merlin est plus technique, un peu plus propre dans son jeu. Garcia est plus généreux et attentif. Si Merlin progresse encore défensivement, il peut devenir un très grand joueur. Garcia mérite de jouer, mais Merlin reste un joueur titulaire dans ma tête », a expliqué le coach italien en conférence de presse ce vendredi avant le match face à l’ASSE ce week-end.

