Un nouveau concurrent pour l’OM dans le dossier Renato Veiga

L’OM est lancé dans la course pour boucler le dossier Renato Veiga. Des négociations concrètes ont démarré avec la direction de Chelsea pour le transfert du latéral gauche. Le club anglais dispose d’un effectif démesuré et n’est pas fermé à l’idée de se séparer dès cet hiver du Portugais de 21 ans, lequel n’a participé qu’à 18 bouts de matchs (2 buts et 1 passe) depuis le début de la saison.

Problème, la situation difficile du gaucher à Chelsea est bien connue des autres clubs. Il y a de la concurrence dans ce dossier, et pas n’importe laquelle puisque le Borussia Dortmund est à la bagarre et la renommée du club allemand a plutôt les faveurs des Blues. D’après Sky Sport Italia, la Lazio est aussi active et aurait même fait une offre pour s’attacher définitivement les services du joueur. Les Romains proposent 12 M€, laissant à Chelsea 50% des droits d’une future revente. L’entité londonienne privilégie un prêt payant, ou un transfert sec de 25 M€. La Lazio est encore loin du compte.