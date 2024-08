MLS : Olivier Giroud a fait ses débuts avec le Los Angeles FC

Dans la nuit de mardi à ce mercredi, Olivier Giroud a fait ses grands débuts en MLS, lors de la victoire de Los Angeles FC (4-1) contre San Jose Earthquakes en huitième de finale de la Leagues Cup. Il a remplacé à la 71ᵉ minute Cristian Olivera. Il n’est plus apparu depuis le 9 juillet dernier et la demi-finale d’Euro perdue contre l’Espagne. Après le match, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a exprimé son enthousiasme quant à sa nouvelle aventure américaine.

« J’étais impatient de jouer sur ce terrain et devant ce public extraordinaire, mais aussi devant ma famille et mes amis. J’aurais aimé jouer encore plus, mais il est clair qu’il vaut mieux avancer étape par étape. Je me suis très bien senti sur le terrain et j’attends le prochain match avec impatience », a déclaré l’attaquant de 37 ans, dans des propos relayés par Le Parisien. Giroud, Hugo Lloris et leurs coéquipiers affronteront les Sounders de Seattle pour une place en demi-finale de la compétition, le 18 août prochain.