RC Lens : la sortie forte de Will Still sur l’erreur de Mathew Ryan

Ce dimanche, le LOSC s’est imposé dans le derby du Nord face au RC Lens (1-0) en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Une victoire sobre et sans relief pour des Dogues qui ont su faire la différence en profitant de l’erreur de Mathew Ryan pour inscrire le seul but de la rencontre. Recruté cet hiver, le gardien australien a visiblement eu une incompréhension avec le jeune défenseur Kyllian Antonio avant de glisser face au pressing vainqueur de Matias Fernandez-Pardo. Malgré ce coup dur, l’ancien gardien de l’AS Rome a pu compter sur le soutien de Will Still. En effet, l’entraîneur artésien a pris la défense de son portier en conférence de presse :

La suite après cette publicité

«Il y a de la frustration parce qu’on a un plan de jeu où on essaie de construire, et on s’est tiré une balle dans le pied en commettant une erreur individuelle qui nous coûte très cher. Je n’en veux pas à Mat’, ça peut arriver à n’importe qui. Il y a deux semaines (contre l’OM, ndlr), Mat" était le meilleur gardien, aujourd’hui, il fait cette petite erreur. C’est décevant, mais collectivement, on doit être capable de répondre à ça. La deuxième période est vraiment intéressante. Un match nul n’aurait pas été illogique. C’était un match un peu bizarre qui s’est soldé par une erreur individuelle. C’est toujours facile de dire que Lens aurait pu jouer la fleur au fusil. On pensait les user et rentrer des joueurs clés à des moments importants. Malheureusement, sur les 25 dernières minutes, on n’a pas eu le geste juste. Le but encaissé crée de la panique et du stress. On ressort avec de la frustration, les erreurs de gardien font partie du foot. C’est décevant, c’est embêtant mais collectivement, on a montré plus de personnalité en seconde mi-temps.»