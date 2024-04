Maroc : Leipzig accélère bien sur Bilal El Khannouss

C’est un jeune talent que le football belge a la joie de découvrir depuis deux saisons maintenant. Du côté de Genk, le jeune Bilal El Khannouss est rapidement devenu l’un des meilleurs joueurs de Jupiler Pro League. Du haut de ses 19 ans, il s’est installé durablement dans le onze de Wouter Vrancken et a aussi gagné sa place dans le groupe de Walid Regragui avec le Maroc. Une sélection qu’il avait connue pour la première fois lors du Mondial 2022 au Qatar malgré les appels de la Belgique et Roberto Martinez. Depuis, les statistiques parlent pour lui puisqu’il a déjà joué 42 matches cette saison (3 buts, 9 passes décisives).

La suite après cette publicité

Et son profil plaît forcément à plusieurs écuries européennes depuis de longs mois. Genk sait que le natif de Strombeek-Bever passe ses derniers mois au club. Selon nos informations, et comme révélé par le journaliste belge Sacha Tavolieri, Bilal El Khannouss se rapproche clairement du RB Leipzig qui le suit depuis plusieurs mois. Le club de la galaxie Red Bull va formuler une offre à Genk. Des discussions existent donc déjà entre les deux clubs tout comme avec l’entourage du joueur. El Khannouss souhaite également rejoindre Leipzig et la Bundesliga, un championnat qu’il estime parfait pour son style de jeu et sa progression. Les étoiles semblent être alignées pour voir le jeune international marocain poursuivre sa carrière en Allemagne.