Lionel Messi jette le flou sur sa participation au Mondial 2026

Champion du monde en 2022 au Qatar avec l’Argentine, Lionel Messi avait réalisé le rêve de toute une carrière. La Pulga avait remporté ce soir-là le seul trophée qui manquait à son immense palmarès. Le joueur de l’Inter Miami n’est cependant pas rassasié, surtout avec sa sélection. Le génie argentin va disputer cet été une nouvelle Copa América afin de réaliser un doublé, après le titre continental glané en 2021. Sa présence pour la prochaine Coupe du monde est, quant à elle, plus incertaine.

« Cela dépend de ce que je ressens, de mon état physique et de mon réalisme avec moi-même. Et de savoir si je suis à la hauteur pour pouvoir concourir et aider les coéquipiers à côté de moi » a-t-il confié à Infobae. La Coupe du monde 2026 aura lieu aux États-Unis, un pays où Lionel Messi possède des parts dans le championnat américain. Lors de ce Mondial, Lionel Messi aura 39 ans.