Mauricio Pochettino espère mieux que l'OGC Nice

Après un début de saison très décevant, un mercato très peu cohérent, l'OGC Nice a décidé de vite réagir. Et comme très souvent dans le football quand les joueurs ne performent pas, la première cible n'est autre que l'entraîneur. Et Lucien Favre n'échappe pas à cette règle. Le technicien suisse, de retour en Côte d'Azur, ne donne pas satisfaction à ses dirigeants. Ces derniers réfléchissent depuis plusieurs jours à un possible remplaçant qui profiterait donc de la trêve internationale pour s'installer.

Ces derniers jours, nous vous révélions que l'OGC Nice avait entamé des discussions avec... Mauricio Pochettino. L'ancien coach du PSG, sans club depuis son départ de la capitale en juillet dernier, a même rencontré les dirigeants niçois. Une réunion a eu lieu entre les deux parties et le coach argentin était particulièrement intéressé par le challenge niçois, d'autant plus qu'il souhaite reprendre du service très rapidement et ne pas rester éloigné des terrains trop longtemps. Mais Nice ne devrait pas être la prochaine destination de Pochettino.

Il attend un club plus huppé

En effet, selon nos indiscrétions, malgré l'intérêt réciproque entre l'ancien coach de Tottenham et Nice, il y a peu de chances que les négociations aboutissent à un accord. Mauricio Pochetinno espère toujours réussir à rallier un gros club européen dans un futur proche et estime donc qu'il n'est pas vraiment judicieux d'accepter le projet niçois actuellement. Du côté de Nice, on réfléchit déjà à la suite. Iain Moody, le consultant externe du club, a soufflé le nom de Scott Parker, ancien entraîneur de Bournemouth, libre depuis son départ cet été.

Alors que Chelsea a déjà trouvé le successeur de Thomas Tuchel en la personne de Graham Potter et que Manchester United (ou son nom est souvent cité) semble se porter mieux, Mauricio Pochettino n'a pas réellement d'opportunités actuellement. Mais son choix reste plutôt d'attendre et de temporiser dans l'espoir d'avoir un club plus huppé. Reste à savoir si ce club se présentera à lui.