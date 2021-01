Journal du Mercato : les cibles de choix de l'OM

La suite après cette publicité

Les infos en France :

Arrivé cet été sous la forme d'un prêt en provenance d'Everton, Moise Kean pourrait bien rester au Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale serait en négociations avec son homologue anglais pour acheter définitivement l'attaquant italien. Les différentes parties pourraient tomber d'accord sur un transfert de 34,6 millions d'euros. Le joueur de 20 ans a encore six mois pour convaincre les dirigeants parisiens de miser sur lui sur le long terme. Du côté de Nice, un défenseur central serait en approche. Avec la longue blessure de Dante, le club azuréen lui cherche un remplaçant rapidement opérationnel. Pour cela, les Aiglons auraient jeté leur dévolu sur William Saliba. Placardisé du côté d'Arsenal où il n'a pas convaincu Mikel Arteta, l'ancien Stéphanois pourrait aller chercher du temps de jeu sur la Côte d'Azur.

Le focus du jour :

L'Olympique de Marseille est toujours dans le coup pour jouer le podium en Ligue 1 et compte bien se renforcer durant ce mois de janvier pour y parvenir. D'ailleurs, les idées ne manquent pas du côté de la Canebière. Toujours en quête d'un grand attaquant, Marseille se tournerait vers le buteur polonais du Napoli, Arkadiusz Milik. En fin de contrat cet été, le joueur de 26 ans pourrait partir en janvier pour une somme d'environ 15 M€. Mais le montant réclamé par les Napolitains est jugé trop élevé par l'OM. Les Phocéens garderaient également un œil sur Gaétan Laborde, plutôt en réussite sur cette première partie de saison. Du côté de Marseille, on suit aussi le milieu offensif de Leicester, Demerai Gray, devenu indésirable chez les Foxes. L'OM se serait positionné sur Timothy Fosu-Mensah, qui évolue au poste de latéral droit avec Manchester United. Autre joueur présent dans la short list phocéenne, Fabien Centonze, qui évolue au FC Metz. Cependant, toutes les pistes seront difficiles à réaliser pour le club marseillais, qui pourrait être bloqué par l'état de ses finances.

C'est dans cette optique que plusieurs joueurs pourraient quitter la ville, cet hiver. On pense aux indésirables Kostas Mitroglou et Kevin Strootman, mais aussi à Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, qui, eux, pourraient rapporter gros. Enfin, le cas Florian Thauvin devra être réglé cet hiver. En fin de contrat en juin prochain, le champion du monde pourrait laisser quelques millions d'euros dans la caisse en partant en janvier. Le Napoli, notamment, serait intéressé.

Les infos à l'étranger :

A l'étranger, Olivier Giroud pourrait être sollicité cet hiver. Loin d'être un titulaire indiscutable à Chelsea, le Français voit une grande écurie européenne lui faire la cour. En effet, la Juventus et Andrea Pirlo ne seraient pas contre sa venue lors de ce mercato. Le coach de la Vieille Dame a clairement ouvert la porte à une arrivée de l'attaquant : «en janvier ce n'est pas facile de trouver le bon joueur, en attaque un joueur qui peut être un remplaçant et qui pourrait être utile. Giroud ? Il pourrait aussi nous aider, mais les managers le savent mieux que moi.»

En manque de temps de jeu à Villarreal, Takufesa Kubo n'ira pas au bout de son prêt. Selon la presse espagnole, le Japonais devrait cette fois être prêté par le Real Madrid à Getafe.

Les officiels du jour :

Enfin c'est officiel, Stéphane Ruffier n'est plus un joueur de Saint-Étienne. L'ASSE a annoncé que le contrat du gardien avait été rompu ce lundi. «Après la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du joueur, l’AS Saint-Étienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021.Stéphane Ruffier se trouve donc libre de tout engagement. L’ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l’attitude du joueur qui portait atteinte à l’institution», a indiqué le club du Forez dans un communiqué. Promu en Ligue 1 cette année, le RC Lens prête un de ses jeunes à l'étage inférieur. Ainsi, Charles Boli a été cédé pour le reste de la saison au Paris FC. Après avoir décidé de licencier son entraîneur Gaizka Garitano ce week-end, l'Athletic Bilbao n'a pas mis longtemps avant de trouver un nouveau coach. Et c'est Marcelino Garcia qui a été nommé à ce poste. L'ancien de Valence aura la lourde tâche de ramener le club basque vers les places européennes alors que pour le moment, les Leones ne pointent qu'à une décevante 9e place (21 pts).