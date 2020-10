LdC, PSG : Leonardo se méfie

Le Paris SG a hérité de Manchester United, du RB Leipzig et de l'Istanbul Basaksehir lors du tirage au sort de la phase de poules de Ligue des Champions. Le directeur sportif parisien Leonardo semble se méfier, comme il l'a expliqué à beIN Sports et Téléfoot.

«C'est un groupe très difficile, avec le RB Leipzig, qui monte en puissance, Manchester United, qui revient en Ligue des Champions et a acquis des joueurs, et Basaksehir, qui vient de gagner son premier titre en Turquie. C'est un tirage très équilibré, c’est comme ça la Ligue des Champions, tout se joue sur des détails. Mais on est une équipe qui aura son mot à dire. La finale nous a donné confiance. On doit chercher à hausser notre niveau», a-t-il confié. Prudence.