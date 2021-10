Serie A : la Spezia et le Genoa dos à dos, Salernitana bat Venise au bout du bout !

La dixième journée de championnat italien démarrait ce soir, avec deux rencontres entre équipes mal classées. On avait par exemple un duel entre la Spezia, dix-septième, et le Genoa, juste derrière elle au classement. Et si l'équipe locale a pris les devants grâce à un unique but de... Salvatore Sirigu, contre son camp, à la 68e minute, les Génois ont égalisé à la 86e grâce à Criscito sur penalty. L'équipe entraînée par Thiago Motta et son rival font donc du sur-place au classement.

Dans l'autre match entre équipes mal en point, Venezia, seizième, accueillait la lanterne rouge, la Salernitana. Une opposition qui est longtemps restée sur un score de 1-1, grâce à des buts d'Aramu et de Bonazzoli. On pensait que ce duel de promus allait donc se conclure sur un nul... mais Schiavone offrait la victoire à la Salernitana à la 90e+5, la deuxième de la saison pour les Granata ! Ces derniers quittent d'ailleurs la dernière place, désormais occupée par Cagliari.

Retrouvez le classement de la Serie A ici.