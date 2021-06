Pays-Bas-Autriche : les compositions officielles

Les Pays-Bas accueillent l'Autriche à Amsterdam à 21 heures, pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de l'Euro. Vainqueurs de l'Ukraine sur le fil en ouverture (3-2), les Néerlandais s'avancent sur une série de 6 victoires face à leurs homologues autrichiens. C'est une affiche ce soir puisque les joueurs de Franco Foda ont eux aussi démarré la compétition par un succès long à venir face au Petit Poucet macédonien (3-1). Pour tenter de départager les deux équipes à égalité en tête du Groupe C, Frank de Boer reconduit son 3-5-2 avec Maarten Stekelenburg dans le but.

Matthijs de Ligt, de retour de blessure, Stefan de Vrij et Daley Blind composent la défense tandis que Denzel Dumfries et Patrick van Aanholt assurent les rôles de pistons. Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum et Marten de Roon se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Memphis Depay et Wout Weghorst sont associés en attaque. En face, Marco Foda s'appuie sur un 4-2-3-1 avec Daniel Bachmann dans les buts devant Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger et Andreas Ulmer. Konrad Laimer et David Alaba prennent place dans le double pivot. Seul en pointe, Gregoritsch est soutenu par Xaver Schlager, Marcel Sabitzer et Christoph Baumgartner.

Les compositions d'équipes :

- Pays-Bas : Stekelenburg - De Ligt, De Vrij, Blind - Dumfries, de Roon, Wijnaldum, F. de Jong, Van Aanholt - Weghorst, Depay

- Autriche : Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer - Laimer, Alaba - Schlager, Sabitzer, Baumgartner - Gregoritsch

