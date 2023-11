JT Foot Mercato : Manchester United nage en plein cauchemar

Manchester United en pleine crise

Cette 3e défaite en Ligue des Champions laisse Manchester United à la dernière place du groupe A derrière Galatasaray et Copenhague… C’est le 9e revers en 17 matchs disputés cette saison ! Une première depuis 1973-1974, année de relégation en Championship pour United ! Stat’ indigne pour un tel club. United va devoir aller chercher trois points à Galatasaray fin novembre pour espérer se qualifier en C1 ! Mais qui sera à la tête du navire ? Les noms des potentiels remplaçants à Erik ten Hag circulent de plus en plus dans le Nord de l’Angleterre. La semaine dernière, The Times nous apprenait que Zinedine Zidane et Ruben Amorim étaient les deux favoris à la succession du coach néerlandais. L’entraîneur portugais du Sporting fait de l’excellent boulot depuis sa nomination au poste en mars 2020. Il a obtenu le premier titre de champion du Sporting depuis 19 ans l’année suivante seulement. Malgré les louanges qu’on lui tresse, il n’a pas souhaité commenter la rumeur United. Le technicien est sous contrat avec les Lions jusqu’en juin 2026. Et si la solution passait par la réintégration des bannis Jadon Sancho et Antony ? Pour Sancho, ce n’est pas près d’arriver puisque déjà interdit de vestiaire, de s’entraîner avec l’équipe, de venir aux installations, dont la cantine, il aurait aussi été exclu de la conversation WhatsApp de l’équipe selon The Sun ! Pour Antony, la situation est un poil moins dramatique. Acheté 100M€ par United à l’Ajax en 2022, le club ne compte pas lâcher le Brésilien si facilement. Dimanche, le Mirror dévoilait une drôle d’information. Celle selon laquelle les Mancuniens voulaient envoyer Antony à Flamengo, en échange de son compatriote Gabriel Barbosa. Info bidon, selon le Daily Express, puisque l’agent d’Antony aurait balayé d’un revers de main cette option, en déclarant qu’aucun contact n’avait été amorcé. Même son de cloche du côté de Flamengo. Interrogé par le média brésilien O’Globo, le vice-président Marco Braz a lui aussi indiqué qu’il n’y avait «aucune chance» que le deal se fasse. À noter par ailleurs que Marcus Rashford ne traverse pas la meilleure période de sa vie puisque son frère Dane a été arrêté aux États-Unis pour violence domestique selon The Telegraph. Dane Rashford a plaidé non-coupable avant que sa caution pour sa libération, fixée à 1.500$ ne soit payée par sa sœur. L’affaire est toujours en cours, une nouvelle audience est prévue le 27 novembre !

Deschamps appelle Zaïre-Emery

Une nouvelle trêve internationale approche, pour les grands amoureux de l’équipe de France. Les Bleus affronteront Gibraltar samedi 18 novembre et la Grèce mardi 21 novembre dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024. Didier Deschamps a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour ces deux rendez-vous. Pas d’absents de marque, si ce n’est Aurélien Tchouameni, blessé au métatarse et forfait pour cette fenêtre internationale. Pour le remplacer numériquement et comme c’était pressenti, le sélectionneur a donc convoqué le jeune Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain du PSG progresse à une vitesse folle depuis son apparition dans le groupe pro il y a 1 an et demi. Il a même mis moins de temps qu’Eduardo Camavinga à atteindre l’équipe de France A, puisque Le Parisien est appelé alors qu’il n’a que 17 ans et 8 mois, le joueur du Real Madrid avait un mois de plus au moment d’être retenu. S’il venait à entrer en jeu, il deviendrait le plus jeune international de l’après-guerre devant l’ancien Rennais !

Les officiels du jour

On passe aux officiels du jour et on commence avec Sofiane Diop qui a choisi de représenter le Maroc. L’attaquant de Nice était aussi éligible pour jouer avec la France et le Sénégal, mais il a opté pour les Lions de l’Atlas. Il a été convoqué par le sélectionneur Walid Regragui pour affronter l’Érythrée et la Tanzanie. Autre officiel du jour, la prolongation de Federico Valverde. L’international uruguayen a prolongé son contrat au Real Madrid jusqu’en 2029.