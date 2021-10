FC Barcelone : Ansu Fati absent face au Rayo Vallecano

Coup dur pour le FC Barcelone. Revenu de blessure il y a un mois, après près d’un an d’absence, Ansu Fati sera absent pour le déplacement face au Rayo Vallecano ce mercredi (19h). Le club l'a annoncé sur Twitter, après avoir communiqué le groupe convoqué par Ronald Koeman.

La suite après cette publicité

L’Espagnol souffre du genou droit depuis le Clasico. Après un choc avec Toni Kroos, Fati avait dû céder sa place. Les Barcelonais ne veulent pas prendre de risque et Fati ne fera donc finalement pas le déplacement. La durée de son indisponibilité n’a pas été communiquée.

⚠️ The first team player @ANSUFATI has pain in his right knee. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return.#RayoBarça pic.twitter.com/L37Lr5AUVd