Les révélations de Rafinha sur ses premiers pas au PSG

L'une des spécificités du mercato, c'est de nous distiller quelques petites surprises et parfois sur le gong. Rafinha (27 ans) constitue l'exemple parfait de ce constat. Débarqué dans la dernière ligne droite du mercato estival au PSG, le milieu brésilien a quitté le FC Barcelone pour parapher un bail de trois saisons avec le Paris Saint-Germain, le tout juste avant la clôture du marché des transferts.

Une arrivée surprise qui bouclait le recrutement estival parisien. Mais depuis son arrivée dans la capitale française, le numéro douze parisien n'a pas eu le temps de gamberger. Titularisé face à Nîmes par Thomas Tuchel, quelques jours à peine après avoir rallié la France, le natif de Sao Paulo s'est distingué par sa faculté d'adaptation. Dans une interview accordée au site du champion de France, le principal protagoniste est revenu sur ses premiers pas dans son nouveau club et sa découverte d'un vestiaire où la bonne ambiance règne.

Rafinha ravi de ses débuts au PSG

« L'ambiance à l'intérieur du vestiaire est très bonne, avec des joueurs qui se connaissent depuis des années. Je me bien suis adapté lors de ces premiers jours qui ont été très agréables car mes nouveaux coéquipiers m'ont très bien accueilli. Tout s'est passé très vite, et je dois remercier les joueurs et l'entraîneur de m'avoir expliqué comment le club fonctionne lors de ces premières semaines, » a ainsi confié Rafinha. Ce dernier a ensuite avoué qu'il se tenait prêt à débuter face à Nîmes, surtout avec le nombre d'internationaux parisiens sollicités. C'est donc sans surprise que l'ancien joueur du Barça a relevé le défi, tout en s'insérant avec aisance au sein du 4-3-3 façonné par Thomas Tuchel.

« Quand j'ai vu que les joueurs revenaient des équipes nationales mercredi ou jeudi pour la plupart et que le match avait lieu vendredi, j'ai compris que l'entraîneur aurait probablement besoin des joueurs qui n’avaient pas été appelés en sélection. J'étais donc prêt, et j'ai pu débuter la rencontre. J’avais vraiment l'envie de revenir jouer, notamment car je ne pouvais pas le faire lors de la pré-saison à Barcelone car je voulais partir. C'était donc mon premier match depuis longtemps, et l’envie était grande. L’équipe a évolué dans un système que je connais, et m'adapter n'était donc pas très difficile, » lâche ainsi la nouvelle recrue parisienne. Déjà très à l'aise au sein de l'effectif parisien, Rafinha a enchaîné samedi soir avec une deuxième titularisation face à Dijon (4-0). Très intéressant notamment dans l'utilisation du ballon et sa volonté de jouer vers l'avant, l'international auriverde apporte déjà une touche technique au milieu francilien. De belles dispositions à confirmer pourquoi pas dès mercredi prochain en Ligue des champions face à Basaksehir...