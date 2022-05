Le Bayer Leverkusen double le Bayern et Dortmund pour un grand espoir tchèque

La suite après cette publicité

Suivi depuis un long moment par le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, le jeune attaquant de 19 ans Adam Hložek va quitter son club du Sparta Prague pour la Bundesliga. Celui qui a marqué 12 buts et délivré 15 offrandes en 47 matches cette saison va cependant rallier un autre club puisque c'est le Bayer Leverkusen qui aurait trouvé un accord avec le joueur et le club tchèque.

En effet, Sport 1 annonce que les deux clubs sont tombés d'accord pour un transfert à 22 millions d'euros. Pouvant aussi bien évoluer dans l'axe que sur l'aile, celui qui retrouvera son compatriote Patrik Schick va signer un contrat de 5 ans jusqu'en juin 2027.