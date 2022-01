Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sur une pépite tchèque

La suite après cette publicité

Grand talent du football tchèque, Adam Hložek (19 ans) brille particulièrement avec le Sparta Prague. L'attaquant qui est aussi international (12 capes, 1 but) prend en épaisseur (6 buts et 12 offrandes en 27 matches) et semble promis à un départ prochainement. Évoqué du côté de West Ham, il est dans le viseur de deux cadors allemands selon Sport Bild.

Ainsi, le Borussia Dortmund est particulièrement intéressé par le joueur sous contrat jusqu'en juin 2024 et en aurait fait le remplaçant idéal en cas de départ d'Erling Braut Haaland cet été. Disposant de liens étroits avec le directeur sportif du Sparta Prague Tomas Rosicky, le BVB peut y croire. Le Bayern Munich est aussi sur les rangs, mais ne pourra pas lui offrir un rôle de titulaire. Le prix d'Adam Hložek a été fixé à 25 millions d'euros.