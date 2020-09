FC Barcelone : les conséquences chiffrées des départs de Lionel Messi et Luis Suarez

Cet été marquera probablement la fin d'un cycle à Barcelone. Luis Suarez va, selon tous les médias ibériques, quitter la Catalogne dans les prochaines semaines. Mais surtout, Lionel Messi a envie de faire ses valises et de faire ses adieux au Camp Nou. Si on va assister à un sacré bras de fer entre le clan Messi et la direction barcelonaise, qui risque même de finir en justice à cause de l'interprétation que fait chaque partie du contrat du numéro 10, la volonté du joueur elle semble claire. Une potentielle double-perte colossale sur le plan sportif pour l'équipe de Ronald Koeman.

Et le quotidien AS chiffre d'ailleurs l'impact qu'auraient ces deux départs en stats. C'est simple, Messi et Suarez ont été impliqués sur 74 des 110 buts inscrits (67,27%) par le FC Barcelone lors de la saison écoulée. L'Argentin a terminé la saison avec 31 réalisations et 16 passes décisives à d'autres coéquipiers que Suarez, alors que l'Uruguayen a fait trembler les filets à 21 reprises avec 6 passes décisives pour d'autres joueurs que le numéro 10. De quoi confirmer, s'il y avait besoin, que l'attaque catalane ne dépendait quasi-exclusivement que des deux hommes.

La pire saison statistique pour la doublette

Seize buts ont été exclusivement œuvre du duo sudaméricain, avec dix buts de l'ancien de Liverpool sur des services du natif de Rosario, qui en a marqué six après avoir reçu un ballon du numéro 9. Et pourtant, c'est le pire exercice du duo sur le plan statistique, notamment à cause des soucis physiques récurrents de Suarez, mais Lionel Messi semble aussi loin de ses meilleures saisons, comme en 2014/2015 lorsqu'il avait inscrit 58 buts. L'année suivante, l'Uruguayen avait fait encore mieux avec 59 réalisations en rencontres officielles sous la tunique barcelonaise.

Depuis l'arrivée du buteur uruguayen en 2014, les statistiques du duo sont monstrueuses : 478 buts (280 pour Messi et 198 pour Suarez) et 244 passes décisives au total, en seulement six saisons. Autant dire qu'il va être extrêmement compliqué de les remplacer dans les semaines à venir en cas de double départ, tant ils ont porté l'attaque du FC Barcelone. Ces années de Messi-dépendance avec Luis Suarez en fidèle lieutenant vont être compliquées à oublier, et les attaquants qui seront recrutés auront une sacrée ombre qui planera au-dessus d'eux...