Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux et l'OL font match nul

En ouverture de cette 3e journée de Ligue 1, Bordeaux recevait l'OL dans un Matmut Atlantique pas vraiment acquis à la cause du président délégué Frédéric Longuepée. Vainqueurs d'Angers il y a deux semaines, les Girondins espéraient bien confirmer face à une équipe où Rudi Garcia laissait Houssem Aouar sur le banc au coup d'envoi pour le reposer. Ils devront se contenter d'un match nul car au terme de 90 minutes globalement fermées, les deux équipes se sont quittées sur le score de 0-0. Il y a eu de rares opportunités de chaque côté, insuffisant toutefois pour débloquer la situation.

Toko Ekambi (2e), Dembélé (8e, 49e), Kadewere (76e) et surtout Aouar (81e) ont eu leurs chances mais le réalisme n'y était pas. Le club au scapulaire a lui aussi eu quelques situations comme avec De Préville (26e, 32e) et Basic, qui s'est écroulé dans la surface après un contact très léger sur Marcelo (76e). De penalty il n'y en a pas eu, comme pour les buts ce soir. Suite à ce partage de points, Bordeaux est 2e, une longueur derrière Nice, et l'OL est 3e mais avec un match en moins.

