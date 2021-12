FC Barcelone : le groupe convoqué pour le déplacement au Bayern Munich

C'est un premier rendez-vous décisif pour le FC Barcelone version Xavi. Mercredi, les Blaugranas se déplacent à l’Allianz Arena pour affronter le Bayern Munich à l’occasion de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Une rencontre décisive pour les Culés qui doivent s'imposer, ou tout du moins faire un aussi bon résultat que Benfica, pour espérer se qualifier en huitièmes de finale.

Pour ce choc européen, l’entraîneur catalan a donc révélé, ce lundi, la composition de son groupe et cela sera toujours sans Ansu Fati (19 ans), blessé au genou... Iñaki Peña, Nico, Gavi, Balde et Ilias Akhomach sont quant à eux bien présents, tout comme Ousmane Dembélé qui pourrait débuter cette rencontre de la plus haute importance pour le club barcelonais.

