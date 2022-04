Ligue 1 : l'OL s'amuse face à un Bordeaux catastrophique

Pour la 32eme journée de Ligue 1, l'OL en crise après ses mauvais résultats des dernières semaines et l'élimination face à West Ham en C3, devait se relancer face à un Bordeaux, dix-neuvième, mais qui restait sur deux résultats positifs en Championnat. Dans un Groupama Stadium qui sonnait creux comme annoncé, Peter Bosz avait décidé d'aligner une composition très offensive avec la présence de Paqueta, Faivre, Tête, Dembélé et Toko Ekambi alors que David Guion alignait une équipe défensive avec une défense à cinq et le duo Hwang-Niang devant.

La suite après cette publicité

Sans forcer et sans être inquiété un seul instant dans ce match, l'OL déroulait tranquillement son football et monopolisait le ballon face à des Girondins qui n'osaient pas sortir de leur camp et qui multipliaient les remises vers l'arrière. Et c'est sans surprise que les Lyonnais finissaient par ouvrir le score grâce à Moussa Dembélé. Il devançait de la tête Medioub et trompait un Poussin mal placé sur cette action (1-0, 20e). Quelques minutes plus tard, le gardien titulaire à la place de Costil se rendait coupable d'une bourde hallucinante qui offrait le second but à l'OL. Après un énième passe en retrait, Poussin ratait complétement son dégagement et offrait sur un plateau le second but à Toko Ekambi. Dominés et écrasés, les Girondins encaissaient un troisième but signé Paqueta (35e) qui profitait dans un premier temps d'une mauvaise sortie de Poussin puis d'une défense à la ramasse.

L'OL s'impose avec la manière

Et alors que l'on croyait que la mi-temps pouvait permettre à Bordeaux de se remobiliser un minimum, il n'en était rien. Seulement 9 secondes après l'engagement, l'OL inscrivait un nouveau but en se promenant dans une défense bordelaise attentiste. Sur un bon service de Dembélé, Romain Faivre trouvait la lucarne d'un Poussin qui pour la première fois de la rencontre, ni pouvait rien (4-0, 46e). Il s'en est suivi une vague d'occasions lyonnaises et des Bordelais toujours plus décevants, incapables de se montrer dangereux une seule fois dans la rencontre.

Sur l'une des 600 occasions lyonnaises dans ce match, Toko Ekambi finissait par y aller de son doublé. Bien servi par Jeff Reine-Adélaïde, l'international camerounais ajustait Poussin d'un subtil ballon piqué (5-0, 68e). Et ce n'était pas fini. Si Sekou Mara sauvait l'honneur en transformant le penalty qu'il avait obtenu (1-5, 83e), Moussa Dembélé s'offrait un doublé dans les derniers instants après une énième erreur de la défense girondine (6-1, 90e+5). Avec ce beau succès, l'OL conserve un léger espoir de disputer une place européenne jusqu'à la fin de saison. De son côté, Bordeaux chute lourdement et voit le maintien s'éloigner un peu plus. La rencontre face à Saint-Étienne, ce mercredi, sera décisive.