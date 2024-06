L’OM annonce un accord de principe avec Ismaël Koné

Si les clubs français sont dans le flou économiquement avec la situation des droits TV, certains clubs ont décidé de boucler rapidement certains dossiers sur le marché des transferts. Depuis quelques semaines, l’Olympique de Marseille se montre très actif et veut rapidement avancer pour anticiper le début de saison et débuter la préparation avec un effectif quasi complet. Dans ce sens, Pablo Longoria et son conseiller sportif Medhi Benatia, ont d’abord bouclé le cas de l’entraîneur.

Avec le départ de Jean-Louis Gasset, la direction olympienne a étudié plusieurs pistes comme Sergio Conceição, mais a finalement décidé de miser sur Roberto De Zerbi. Le coach italien a signé à l’OM et a donc pu rapidement se pencher sur le mercato avec une priorité, le milieu de terrain. L’OM se prépare à tout chambouler dans ce secteur de jeu et voulait donc récupérer des jeunes profils à ce poste. Le joueur canadien de Watford, Ismael Koné était d’ailleurs une priorité de l’ancien coach de Brighton.

Un contrat de 5 ans

Nous vous révélions ainsi qu’après quelques jours de négociations seulement, un accord total avait été trouvé entre l’OM et Watford pour la signature d’Ismaël Koné. Le milieu de terrain de 22 ans était aussi tombé d’accord avec l’Olympique de Marseille alors que plusieurs clubs de Premier League et de Serie A étaient sur le coup. Et ce vendredi, l’annonce d’un accord est tombée. «L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Watford FC et Ismaël Koné pour la venue du joueur au sein du club. Ismaël Koné, qui dispute actuellement la Copa America avec la sélection canadienne, s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale prévue la semaine prochaine», peut-on lire dans le communiqué du club.

L’international canadien, qui disputé actuellement la Copa America avec sa sélection, s’apprête à rejoindre la Ligue 1. L’OM a déboursé environ 13 millions (hors bonus) pour s’attacher ses services pour les 5 prochaines saisons. Un gros renfort à fort potentiel au milieu de terrain qui a réalisé une saison pleine avec Watford en Championship (46 matches, 4 buts, 3 passes décisives). Et surtout un premier signal fort envoyé par la direction à Roberto De Zerbi qui appréciait beaucoup le joueur : l’OM va donner des moyens au coach italien pour réussir une belle saison.