Reims : un club de Premier League fonce sur Will Still

L’aventure de Will Still au Stade de Reims est exceptionnelle. Installé sur le trône après le départ forcé d’Oscar Garcia, le jeune entraîneur belge ne pensait sans doute pas vivre ce qu’il vit actuellement avec le club champenois. À seulement 30 ans, Still vient d’aligner une incroyable série de 19 matches sans défaite en championnat. Une série stoppée par l’OM (1-2).

Avant les Phocéens, seul Toulouse avait réussi à le faire tomber, mais c’était en coupe de France. Obligé de payer une amende de 25 000€ à chaque match pour son coach qui ne possède pas les diplômes d’entraîneur requis, le SDR ne regrette sûrement pas de devoir mettre la main à la poche. Reims est neuvième du classement de L1, à sept longueurs points de la cinquième place synonyme d’Europe.

Reims attaqué pour Still

Sauf que cette belle histoire fait logiquement parler. Sans surprise, la cote de Will Still continue donc de grimper et le Belge est désormais connu au-delà de nos frontières. Selon nos informations, un club de Premier League apprécie son profil pour la saison prochaine. Ce club, c’est West Ham. Actuellement, les Hammers sont dix-huitièmes du classement de PL et se battent pour ne pas descendre en Championship, mais ils sont clairement sous le charme du coach rémois. Lié au SDR jusqu’en 2024, le Belge résistera-t-il aux sirènes anglaises ?

Selon nos informations, le principal intéressé est emballé car West Ham est son club de coeur. Récemment interrogé par TalkSport, Still avait d’ailleurs déclaré qu’«il réfléchirait» en cas d’approche des Hammers. Mais Reims ne se laissera pas faire. Son président, Jean-Pierre Caillot, avait fait savoir qu’il allait tout faire pour le prolonger. «Je le souhaite vraiment vu son travail, ses performances et vu ses qualités humaines qu’il reste l’entraîneur du Stade de Reims et c’est dans ce sens-là que les choses doivent s’inscrire. Aujourd’hui, je pense qu’il est bien avec nous. Il a la confiance du club y compris financièrement donc je pense que la logique fera qu’il soit notre entraîneur la saison prochaine, en tout cas je le souhaite ardemment». La balle est dans le camp du Belge.