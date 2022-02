RB Leipzig : l'éclatante revanche de Domenico Tedesco

Mercredi 16 février, le coach du RB Salzbourg Matthias Jaissle est devenu à 33 ans et 316 jours le troisième plus jeune coach à disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Seuls deux coachs avaient réussi cette performance auparavant. Il s'agit du phénomène du coaching Julian Nagelsmann (32 ans et 211 jours) qui étale tout son talent au Bayern Munich ainsi que Domenico Tedesco (33 ans et 161 jours). Le coach germano-italien avait réalisé cette performance lors de l'exercice 2018/2019 avec Schalke 04 alors qu'il avait terminé deuxième de la précédente saison de Bundesliga. À l'époque, il était considéré comme l'un des futurs grands noms du coaching au même titre que Julian Nagelsmann et se portait en porte-étendard de la nouvelle vague d'entraîneurs allemands.

Relancé au Spartak et attendant le bon projet

Pourtant, la belle histoire a pris un chemin ténébreux. Au même titre que Schalke 04 dont les problèmes financiers et extra-sportifs ont pris le dessus sur le terrain, Domenico Tedesco a plongé avec son équipe et a été licencié le 14 mars 2019 après une défaite 7-0 contre Manchester City. Resté sans club tout l'été, il a finalement rebondi au Spartak Moscou le 14 octobre 2019. Un exil en Russie qui a très mal débuté. Dans un club connaissant des soucis similaires que Schalke 04 à une échelle moins dramatique, il avait réalisé quelques bons résultats avant de vivre une fin de saison compliquée s'achevant à une triste septième place. Pour autant, la suite a été plus reluisante avec les Gladiatory.

Installant plus durablement sa patte et trouvant la bonne formule, il a apporté toute la stabilité qu'il manquait aux Krasno-belyé afin d'atteindre la deuxième place synonyme de qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. S'affirmant dans la difficulté pour relancer le club moscovite, Domenico Tedesco a pourtant décidé de ne pas participer à une troisième saison en Russie et visait un retour en Allemagne. Évoqué du côté du VfL Wolfsbourg pour prendre la suite de Mark van Bommel,il a finalement pris le chemin du RB Leipzig en lieu et place de Jesse Marsch. Alors que les Loups pointent à une décevante douzième place de Bundesliga, les Saxons sous la houlette de Domenico Tedesco se retrouvent quatrième après un début de saison raté. Un choix payant qui a nettement participé au retour en flèche de sa cote.

Domenico Tedesco a trouvé sa formule

Vu l'opposition qui liait jadis Julian Nagelsmann et Domenico Tedesco, voir le second arriver derrière le premier pour relancer une équipe perdue sous Jesse Marsch avait de quoi intriguer en Allemagne. Le coach de 36 ans était d'ailleurs conscient du lourd héritage laissé par son benjamin : «bien sûr, le nom de Julian revient très souvent ici. Nous avons une approche très similaire du jeu. Néanmoins, c'est comme ça, il a son style de jeu, j'ai mon style de jeu. Vous verrez ce qu'on va faire sur le terrain, on pourra en parler dans trois semaines.» En faisant le bilan quasiment trois mois après on constate que le bilan est bien différent puisqu'après neuf matches de Bundesliga, sous Domenico Tedesco, Leipzig a remporté 6 matches pour 1 nul et 2 défaites (dont un revers 3-2) contre le Bayern Munich. Le club est aussi qualifié en quart de finale de Coupe d'Allemagne et pourrait remporter un premier trophée depuis sa montée dans l'élite allemande. Réputé pour un style bien plus défensif que Julian Nagelsmann ou Jesse Marsch et moins adepte du "Gegenpressing" que ses prédécesseurs, Domenico Tedesco a surtout su trouver un équilibre dans son équipe.

Si on peut s'interroger sur ce qu'il pourra livrer sur le long terme, Domenico Tedesco a déjà su trouver une base fiable avec sont 3-4-1-2 modulable en 3-5-2 qu'il utilisait déjà au Spartak Moscou. Dans les buts l'indéboulonnable Peter Gulacsi est toujours présent et les jeunes très prometteurs que sont Mohamed Simakan et Josko Gvardiol sont encadrés par Willi Orban. Lukas Klostermann, Nordi Mukiele et Benjamin Henrichs se partagent le flanc droit et les deux premiers sont aussi dans la rotation dans la charnière tandis qu'Angeliño est mis en position préférentielle dans le couloir gauche. Le duo d'attaque est composé de Christopher Nkunku (13 buts et 9 offrandes) ainsi que d'André Silva (9 buts et 4 offrandes) qui sont mis dans de bonnes dispositions. Dans l'entrejeu c'est plus mouvant avec Konrad Laimer, Amadou Haïdara, Kevin Kampl, Dani Olmo, Emil Forsberg et Dominik Szoboszlai qui se battent pour trois postes.

Une fin de saison qui s'annonce emballante

Réputé sur ses qualités défensives, Domenico Tedesco a su solidifier la quatrième défense de Bundesliga (28 buts encaissés, seuls le Bayern Munich, Fribourg et Mayence, tous trois à 26 buts concédés ont été plus solides). Pour autant cela n'a pas été au détriment de l'attaque. Depuis son arrivée, Leipzig a marqué 24 buts en 9 matches de championnat (28 buts en 11 matches toutes compétitions confondues) et reste sur un festival 6-1 contre le Hertha Berlin. Ainsi, en cinq matches de moins que l'équipe de Jesse Marsch, il n'a seulement marqué qu'un but de moins. Un bilan flatteur et qui laisse entrevoir une belle fin de saison à l'actuel quatrième de Bundesliga (qualifié en Ligue des Champions). Le retour de Dani Olmo a certes apporté plus de créativité et André Silva a enfin digéré son transfert chez les Taureaux Rouges mais le mérite de Domenico Tedesco est entier.

Son apport n'est pas uniquement sur le plan tactique, mais il l'est aussi sur le plan mental puisqu'il a su trouver les leviers pour remobiliser sa formation. Plus que jamais cette équipe du RB Leipzig avance dans le même chemin et le technicien allemand n'a pas manqué de le rappeler après la victoire 6-1 contre le Hertha Berlin : «l'unité dans l'équipe est la raison pour laquelle nous on se débrouille si bien en ce moment. Quand vous avez une équipe de la taille de la nôtre, il est important d'avoir une mentalité où tout le monde s'enracine pour le succès des autres. Cela fait du bien.» Visant le top 4 en Bundesliga, quart de finaliste de la Coupe face à Hanovre (seuls l'Union Berlin, Bochum et Fribourg sont des équipes de Bundesliga encore en course) et barragiste de la Ligue Europa, le RB Leipzig version Domenico Tedesco peut vivre une seconde partie de saison folle. Prochaine étape ce jeudi contre la Real Sociedad après le match nul 2-2 de l'aller.