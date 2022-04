PAOK-OM : Lucescu en remet une couche

Lors de la rencontre aller entre l’Olympique de Marseille et le PAOK jeudi dernier (2-1), des incidents ont eu lieu. Après le match, le coach du club grec, Răzvan Lucescu, avait eu des mots durs et avait été accusé d’avoir jeté de l’huile sur le feu. Ce mercredi, en conférence de presse avant le retour, il a évoqué ce sujet.

La suite après cette publicité

« On était venu à Marseille pour un grand évènement et ce n'est pas ce que l'on a eu. Je ne regrette pas mes propos. Je pense que ce n'était pas correct. Plutôt que ce critiquer ce que j'ai dit, je pense qu'il faudrait mieux que les gens en France critiquent ce qu'il s'est passé avec les fans de Marseille et avec l'organisation », a-t-il expliqué en conférence de presse ce mercredi.