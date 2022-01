Le plan de Ralf Rangnick pour ramener la paix à Manchester United, Liverpool prêt à casser sa tirelire pour le remplaçant du duo Mané-Salah

La suite après cette publicité

Mike Phelan, le pompier de service à Manchester United

Comme on vous l'a expliqué hier, l'ambiance est pesante du côté des pensionnaires d'Old Trafford où Ralf Rangnick semble avoir déjà perdu une partie de son groupe. Cette situation délétère pourrait prendre fin grâce au retour d'un homme, comme le rapporte le Daily Star. Il s'agit de Mike Phelan, l'ancien bras droit de Sir Alex Ferguson. «Ramenez cet amour de Phelan», clame le tabloïd anglais. «Vous avez appelé, boss ?», s'amuse le Daily Mirror avec le nom du tacticien allemand dans le texte. Pour la presse anglaise, Mike Phelan est considéré comme l'homme idéal pour réunifier l'équipe. Reste à savoir s'il acceptera de revenir pour jouer le rôle de pompier de service, alors qu'il avait dû plier bagage lors de l'arrivée de Rangnick et de son nouveau staff.

Liverpool a une idée pour pallier les absences de Salah et Mané

Réputé pour être un formidable pourvoyeur de talent, le FC Porto détient avec Luis Diaz une pépite qui devrait susciter de nombreuses convoitises. L'attaquant colombien de 24 ans, meilleur buteur du championnat a égalité avec Darwin Nunez, serait ainsi proche de rallier l'Angleterre, comme le rapporte le quotidien portugais A Bola. En effet, Liverpool serait prêt à casser sa tirelire pour s'offrir ce grand espoir. Un montant de 72 M€ est évoqué afin de doubler la concurrence. Les Reds voient en lui le potentiel pour remplacer le duo Salah-Mané qui partira à la CAN. Le FC Porto n'est pas vraiment vendeur, à moins de débourser le montant de sa clause libératoire qui est fixé à 80M d'euros. Affaire à suivre.

Romelu Lukaku calme les supporters des Spurs

De retour avec Chelsea en tant que titulaire lors de la demi-finale de Caraboa Cup face à Tottenham (2-0), Romelu Lukaku a fait parler de lui. La célébration du Belge sur le deuxième but des siens a notamment attiré l'attention de la presse anglaise. En effet, les supporters des Spurs ont chambré le buteur en lançant des «Il est l'inter milan, il est l'inter milan», en référence à son interview polémique. Et bien l'intéressé a répondu sur le deuxième but avec son index posé sur ses lèvres, histoire de faire taire ces derniers. «Un retour gagnant pour Lukaku», relaye le Daily Mail sur sa Une. «Lukaku a aidé à prendre le contrôle», souligne de son côté «The Telegraph».