Les Girondins de Bordeaux sortent du silence !

La nouvelle est tombée plus tôt dans la soirée. La DNCG a décidé de rétrograder les Girondins de Bordeaux, relégués en Ligue 2 à l'issue de la saison, en National 1 ! La faute à de gros soucis financiers. Et malgré une courte rentrée d'argent, avec notamment de nouveaux fonds grâce à la vente d'Aurélien Tchouaméni sous forme de pourcentage à la revente, tout comme sur un possible transfert de Jules Koundé, la situation est grave. Le club a tenu à s'exprimer sur son site officiel et a indiqué faire appel de la décision.

«C'est avec consternation que le FC Girondins de Bordeaux prend acte de la décision de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) prononçant la rétrogradation administrative du Club en National 1. Le club fait bien évidemment immédiatement appel de cette décision. Cette décision brutale - après une audition de près de deux heures qui s'est déroulée dans de bonnes conditions - prive le club de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie d'assainissement de sa situation financière et d'écrire une nouvelle page de l'histoire du FC Girondins de Bordeaux».

Les Girondins de Bordeaux restent confiants

«Alors que le mercato ne fait que commencer, les ventes de joueurs n'ont pas encore pu être concrétisées. Malgré les propositions concrètes de la direction du club pour garantir la pérennité du club, la DNCG a sanctionné l'accord avec les créanciers qui ont été jugé insuffisant, l'absence de préfinancement de la vente des joueurs, tout comme l'absence d'abandon par les prêteurs d'intéressements sur ventes des joueurs en faveur du club. Le club garde confiance en sa capacité à démontrer la solidité de son projet pour la saison 2022/2023. Le temps de l'appel lui permettra de finaliser de nouvelles solutions pour obtenir son maintien en Ligue 2», ajoute le FCGB.

Relégués en Ligue 2 à l’issue d’une saison catastrophique où ils ont terminé à la dernière place du classement en étant la pire défense de la saison, les Girondins de Bordeaux ne comptent donc pas en rester là et semblent être confiants pour leur maintien en Ligue 2. Gérard Lopez, le président du club et déjà dans le viseur de la DNCG, devra résoudre un casse-tête pour empêcher cette rétrogradation administrative. Si les Bordelais venaient à jouer en National 1 la saison prochaine, cela bouleverserait complétement ses plans...