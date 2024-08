Frank Leboeuf flingue Chelsea

Ancien joueur de Chelsea, Frank Leboeuf n’est pas vraiment ravi de ce qu’il se passe chez les Blues. Lors d’une interview relayée par The Sun, le champion du monde 98 a déclaré : «certains fans pensent que Chelsea peut simplement repartir de zéro la saison prochaine, mais ce ne sera pas vraiment repartir de zéro après avoir dépensé un milliard de livres. Le club peut faire ce qu’il veut avec son argent, mais en tant qu’ancien joueur, je pense que c’est une honte de voir ce que nous voyons.»

Il a ajouté ensuite : «le talent est là dans l’effectif mais il n’y a pas beaucoup de leaders ou de joueurs sur lesquels on peut compter. C’est le plus gros problème d’Enzo Maresca. Il est possible que Chelsea puisse gagner une coupe, comme la FA Cup cette saison potentiellement, mais jamais la Premier League. C’est impossible. S’ils continuent comme ça, ils ne gagneront plus jamais de titre en Premier League. Ils ont besoin d’expérience. Cela ne marchera tout simplement pas. Quand je suis arrivé au club, ils attendaient un trophée depuis 26 ans et cela n’a pris fin qu’avec l’arrivée de vainqueurs expérimentés.» Le message est passé…