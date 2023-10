OM : Gennaro Gattuso lance un avertissement à ses joueurs

L’OM a retrouvé le sourire et le chemin de la victoire à l’occasion de la réception de l’AEK Athènes (3-1), match comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Supérieurs aux Grecs dans le jeu, les Olympiens ont profité des erreurs adverses pour s’offrir un premier succès en C3 cette saison. De bon augure pour la suite de la saison, et notamment la réception de l’OL au Vélodrome dimanche mais pour Gattuso, le travail est encore loin d’être terminé.

La suite après cette publicité

«En première période, on a bien joué, malgré quelques pressings ratés. Mais en deuxième, on a fait les mêmes erreurs qu’à Nice. Ils ont changé de pressing et on a fait des erreurs. On aurait dû jouer plus large. Leur but vient d’un pressing raté de notre part, Rongier monte trop haut et on leur a donné de l’espace. On doit être meilleurs dans la lecture du jeu», avertit l’entraineur italien en conférence de presse d’après-match. Ses joueurs sont prévenus.