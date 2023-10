OM-AEK : les notes du match

C’était le moment ou jamais pour l’Olympique de Marseille de relancer son aventure européenne. Après deux matches nuls prolifiques contre l’Ajax Amsterdam (3-3) et Brighton (2-2), les Phocéens affrontaient leur troisième adversaire dans le groupe B de cette Ligue Europa. Gennaro Gattuso faisait le choix de titulariser le Portugais Vitinha aux dépens de l’habituel titulaire à la pointe de l’attaque, Pierre-Emerick Aubameyang. Du côté de la formation jaune-et-noir, on retrouvait Nordin Amrabat, international marocain d’expérience (64 sélections, 7 buts) et frère du Mancunien Sofyan. Dès le début de la rencontre, les hommes en blanc se montraient dangereux dans la surface de réparation adverse, en commençant par Iliman Ndiaye, mis en échec par Cican Stankovic (5e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 5 3 2 1 2 0 8 6 2 AEK 4 3 -1 1 1 1 5 6

L’international sénégalais était l’homme à surveiller côté marseillais, avec une nouvelle incursion pour éliminer un défenseur mais tomber encore sur le dernier rempart bosnien (20e), avant de le solliciter une troisième fois sur un tir à ras de terre au premier poteau (23e). Finalement, c’est Vitinha qui débloquait la marque, faisant jouer son physique pour recevoir le centre de Jonathan Clauss et faire exploser l’Orange Vélodrome (1-0, 27e). Après cette ouverture du score, les poulains de Gennaro Gattuso continuaient de mettre la pression sur la défense grecque, mais n’étaient pas à l’abri d’un réveil tardif de l’adversaire. Justement, Steven Zuber surgissait sur le couloir gauche et battait Ruben Blanco, mais l’arbitre, aidé de la VAR, signalait une position de hors-jeu au départ de l’action (45+2e).

Double peine pour l’AEK Athènes

Au retour des vestiaires, l’Aigle à deux têtes se jouait d’une défense de l’OM plutôt passive pour égaliser grâce à Orbelín Pineda, en deux temps pour crucifier le gardien de but espagnol (1-1, 53e). Mais la rencontre tournait rapidement au vinaigre pour l’AEK… En effet, à la suite d’une mauvaise relance dans sa surface, Stankovic barrait le chemin à un Vitinha bien placé, obligeant l’officiel à l’exclure après visionnage de la VAR (57e). Une double peine qui ne pouvait que profiter de la situation pour reprendre l’avantage avec le penalty transformé par Amine Harit (60e). Bis repetita huit minutes plus tard, avec la faute d’Amrabat sur Renan Lodi (68e). Cette fois, Jordan Veretout imitait son coéquipier en prenant l’entrant Geórgios Athanasiádis à contre-pied (3-1, 69e).

Un scénario parfait pour les pensionnaires du stade du Boulevard Michelet afin de relancer la machine en Coupe d’Europe et glaner de la confiance après la défaite à Nice le week-end dernier. Après une frappe boxée de Pierre-Emerick Aubayemang (81e), la fête aurait pu être encore plus belle si Ismaïla Sarr, buteur dans un angle très fermé, n’était pas signalé hors-jeu sur son appel (86e). Malgré quelques belles occasions de Bilel Nadir (90+2e) et Aubameyang (90+6e), le score ne changeait plus (3-1). En supériorité numérique, l’Olympique de Marseille se relance en Ligue Europa en signant sa première victoire, sa deuxième sur ses trois dernières sorties toutes compétitions confondues. De son côté, l’AEK perd la première place de sa poule… aux dépens de son adversaire du soir, nouveau leader.

- l’homme du match : Vitinha (7,5) : préféré à Aubameyang sur ce match, l’attaquant portugais a parfaitement saisi sa chance en ouvrant le score peu avant la demi-heure de jeu. Alors qu’il avait la rencontre avec une belle justesse technique, il a placé un beau plat du pied sur un centre de Jonathan Clauss pour son but (28e). C’est encore lui qui fait basculer le match en profitant de son bon pressing pour récupérer le ballon dans les pieds du gardien adverse pour un penalty en faisant expulser le porter grec. Remplacé par Aubameyang à la 75e. Le Gabonais s’est rapidement illustré d’une belle frappe.

OM

- Blanco (6) : le gardien remplaçant de Pau Lopez n’a strictement rien à faire dans cette rencontre. Il ne peut rien faire sur l’égalisation de l’AEK Athènes. Difficile de le juger sur cette rencontre, mais il a su rester concentré de la première à la dernière minute.

- Clauss (6) : sur son couloir droit, l’international français a confirmé son excellent début de saison. Encore une fois. Actif sur son côté, il a multiplié les appels et les courses en profondeur pour créer des espaces. Et il a délivré une nouvelle passe décisive à Vitinha pour l’ouverture du score. Clairement un joueur en très grande forme sur ce début de saison du côté marseillais.

- Mbemba (5) : l’international congolais a livré une prestation correcte dans cette soirée européenne. Il a su gérer les appels en profondeur des adversaires mais aussi répondre dans l’impact physique. Il a aidé dans les relances courtes de son équipe. Un match sérieux de sa part après un début de saison mitigé même s’il n’a pas non plus été trop sollicité.

- Balerdi (4) : après avoir complètement raté son match ce week-end (face à Nice), Leonardo Balerdi était encore titulaire pour tenter de se rassurer et se relancer ce jeudi. Mais il a encore commis des fautes évitables, offrant deux belles occasions à l’AEK dans ce match. L’une d’elle a même offert l’égalisation à l’équipe grecque avant que le but soit annulé pour hors-jeu. Toujours aussi incompréhensible

- Ronan Lodi (5) : face à Nordin Amrabat, le latéral brésilien a quand même assez souffert notamment dans le duel physique. On l’a très peu vu offensivement dans ce match mais après la réduction à dix de l’AEK, il a eu bien plus d’espaces. Il a provoqué un penalty qu’a transformé Jordan Veretout (78e) sur une faute de Nordin Amrabat.

- Rongier (5) : le capitaine marseillais était encore positionné en tant que sentinelle sur ce match. Il a été plutôt appliqué dans son jeu sans pour autant faire réellement la différence avec et sans ballon. Un match appliqué car son équipe a largement dominé l’adversaire du soir. Mais entre les lignes, il a plusieurs fois laissé les attaquants grecs s’exprimer.

- Kondogbia (6,5) : de retour dans le onze titulaire, l’ancien milieu de l’Atlético Madrid a semblé encore emprunté physiquement dans le premier acte. Petit à petit, il est monté en puissance dans cette rencontre et son impact s’est fait ressentir dans l’entrejeu. Quand il est en forme, son apport pour l’OM est évident et Gattuso peut s’en réjouir. Cette prestation est plutôt positive.

- Veretout (6) : de retour dans le onze titulaire, l’international français a fait un bon match tant dans l’utilisation du ballon en phase offensive que dans son activité défensive. C’est finalement dans la continuité de son début de saison. Et il s’est aussi offert un nouveau but en transformant un penalty obtenu par Renan Lodi. Il est clairement essentiel au système de Gattuso.

- Harit (6) : aligné à droite de l’attaque marseillaise cette fois-ci, l’international marocain s’est montré plus discret dans le jeu de son équipe. Il a touché beaucoup moins de ballons mais sa qualité technique apporte toujours aux siens. En témoigne cette talonnade habile qui offre une occasion à Ndiaye (37e). Au retour des vestiaires, il a donné l’avantage aux siens sur un penalty obtenu par Vitinha (59e). Remplacé par Sarr à la 75e. L’international sénégalais a marqué quelques minutes après son entrée mais le but a été annulé pour un hors-jeu (86e).

- Ndiaye (6) : sur son côté gauche, l’international sénégalais s’est rapidement illustré avec trois occasions dans le début de rencontre. Toujours disponible entre les lignes, il aurait donc pu ouvrir le score, sans succès. Mais preuve de sa bonne forme, c’est sa passe qui permet à Clauss de se retrouver parfaitement lancer pour délivrer une passe décisive. Il a un peu baissé de régime au fil du match.

- Vitinha (7,5) : voir ci-dessous.

AEK Athènes

- Stankovic (3) : longtemps abandonné par sa défense, le gardien de l’AEK a fait ce qu’il a pu pour maintenir les siens à flots lors du premier acte. Dans son duel face à Ndiaye, l’homme aux 37 apparitions en Coupe d’Europe a réalisé le geste juste pour mettre en échec le Sénégalais à plusieurs reprises (5e, 21e, 25e) avant de s’incliner devant Vitinha peu avant la demi-heure de jeu (27e). Puis en seconde période, l’ex-dernier rempart de Salzbourg a littéralement sombré. À la 55e minute, il relance directement dans les pieds de Vitinha avant de le faucher. Après consultation du VAR, l’Autrichien est logiquement expulsé.

- Sidibé (3) : l’ancien monégasque attendait de pied ferme l’Olympique de Marseille et il faut dire qu’il n’a pas été déçu du voyage ! Confronté à Ndiaye, très remuant mais passez assez clinique dans le dernier geste, le Français a tout de même été à la rue sur plusieurs actions avec un marquage très approximatif (21e, 25e) et des interventions rugueuses dont une qui lui a valu un avertissement très tôt dans la partie (11e). En seconde période, il est victime des changements tactiques de son entraîneur, désireux d’apporter plus de solutions offensives, et est remplacé par Ezequiel Ponce à la mi-temps (3). Compte tenu de l’infériorité numérique affichée par son équipe en seconde période, l’ancien Lillois a semblé régulièrement courir dans le vide et a eu une influence quelconque dans le jeu de son équipe.

- Vida (3) : fort d’une belle expérience sur la scène européenne après avoir évolué sous les couleurs du Besiktas et du Bayer Leverkusen, le Croate a été en difficulté sur cette rencontre. À l’image de sa défense, le joueur de 34 ans a subi la loi des Marseillais dans sa zone et n’a pas dégagé une très grande sérénité. Preuve à l’appui : sur l’ouverture du score phocéenne, le défenseur de l’AEK est dominé de la tête et des épaules par Vitinha qui glisse le cuir dans le but vide (27e).

- Moukoudi (3) : entame de match fébrile pour le Camerounais. Son manque de concentration aurait pu coûter cher à ses partenaires au moment où il manque totalement sa relance et se fait contrer par Ndiaye, sans conséquence puisque le Sénégalais manque de lucidité et écrase trop sa frappe (6e). Associé à Vida en défense centrale, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a montré ses limites physiques à l’Orange Vélodrome. Régulièrement pris dans son dos par les attaquants marseillais, il n’a jamais réussi à compenser son déficit de vitesse par des interceptions propres dans les pieds.

- Hajsafi (non noté) : hormis un coup franc excentré à droite qui a terminé sa course dans les travées, le latéral gauche de 33 ans n’a pas été au rendez-vous dans cette partie. Aux prises avec un Marseillais, il est victime d’une charge aux côtes et ne peut poursuivre la partie. Il est remplacé avant la pause par Milad Mohammadi (3,5). L’Iranien a fait mieux que son prédécesseur en négociant avec plus de sérieux les déplacements de Ndiaye et Harit. Mais la qualité de percussion ainsi que la pointe de vitesse de Sarr, entré à la 75e minute côté marseillais, lui a causé pas mal de soucis. Sous la pression du Sénégalais, le numéro 3 de l’AEK manque son contrôle et offre une opportunité de but à son adversaire, finalement signalé hors-jeu (80e).

- Amrabat (4,5) : le Marocain a été l’élément offensif le plus en vue chez les Grecs. En vertu d’un secteur offensif de l’AEK Athènes dans le dur pendant plus de 45 minutes, le Marocain a eu le mérite de vouloir faire des différences dans son couloir pour tenter de déborder les latéraux phocéens, en vain. Incapable de franchir le premier rideau marseillais, le Marocain a forcé son jeu et ses longs ballons en direction de ses attaquants ont souvent manqué de précision. Fautif sur le troisième but de l’OM, il concède un penalty en percutant Lodi dans sa surface (69e). Remplacé par Niklas Eliasson (75e).

- Szymanski (3,5) : son influence dans l’entrejeu a été drastiquement réduite compte tenu de la domination nette et sans bavure des milieux de terrain de l’OM tout au long de la partie. En effet, le Polonais s’est heurté à une équipe olympienne qui a démarré très fort. Régulièrement à contre-temps dans les duels, il se fait enrhumer par Clauss qui délivre un caviar pour Vitinha, auteur de l’ouverture du score phocéenne (27e). Malgré tout, le joueur de 28 ans a été plutôt précis dans ses transmissions (35 passes réussies sur 38). Remplacé par Konstantinos Galanopoulos (75e).

- Jonsson (3,5) : à l’image de ses coéquipiers dans l’entrejeu, le milieu de terrain de l’AEK a laissé une impression plus que moyenne. Associé à Szymanski, le Danois a été plus sérieux que son partenaire sur le plan défensif en grattant quelques ballons dans les pieds adverses. En revanche, son implication dans la construction du jeu a été beaucoup trop neutre. En seconde période, il a été trop brouillon dans ses interventions, à l’image de son carton jaune récolté pour une faute inutile sur Sarr dans le camp olympien (83e).

- Pineda (4,5) : beaucoup trop discret en première mi-temps, le Mexicain n’a pas été en mesure de faire de grandes différences. C’est finalement au retour des vestiaires où il a réussi à se distinguer, profitant des errements défensifs des Marseillais. Esseulé au point de penalty, le milieu offensif de l’AEK est bien placé pour reprendre un centre en retrait de Mantalos venu de la gauche. S’il loupe totalement sa première reprise, l’ex-joueur de Cruz Azul se reprend avec beaucoup de réussite pour finalement crucifier Blanco et s’offrir son premier but dans cette campagne européenne. Puis, le même schéma qu’en première période s’est reproduit dans la mesure où il a très peu de ballons à négocier…

- Mantalos (4) : inoffensif au cours du premier acte en dépit de quelques combinaisons intéressantes avec Amrabat, l’ailier gauche de l’AEK est revenu en seconde période avec de meilleures intentions. L’international grec est à la réception d’une passe entre les lignes de Zuber et centre intelligemment en retrait vers Pineda qui crucifie avec beaucoup de réussite Blanco (53e). Suite à l’expulsion de son gardien pour avoir fauché Vitinha, il est sacrifié par son entraîneur et remplacé par Georgios Athanasiadis (59e) qui est pris à contre-pied par Harit dans la minute qui suit (60e). Sur le deuxième penalty concédé par son équipe, le portier numéro 2 de l’AEK ne retient pas la leçon et plonge à nouveau du mauvais côté (69e). Il parvient enfin à sortir un arrêt ô combien important pour son équipe en se couchant sur une frappe de Sarr (79e).

- Zuber (4) : aligné sur le front de l’attaque athénienne en l’absence de Garcia, l’international suisse s’attendait à vivre une rencontre compliquée. Généreux dans les efforts, l’ancien joueur d’Hoffenheim a répondu sur le plan physique face à Balerdi sans pour autant prendre le dessus sur son adversaire. En seconde période, l’ex-pensionnaire du championnat allemand profite d’une perte de balle marseillaise pour remonter le ballon et distiller une passe merveilleuse dans la profondeur pour Mantalos, passeur décisif sur le but de Pineda (53e).