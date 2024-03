Jürgen Klopp - Pep Guardiola, la dernière bataille en Premier League

«Il a été notre plus grand rival, Liverpool, au cours de ces années ici, et avec Dortmund, il a été mon plus grand rival. Il va nous manquer, il va me manquer.» Malgré la grande rivalité entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, et entre Liverpool et Manchester City, Pep Guardiola est dithyrambique envers Jürgen Klopp. Au moment d’aborder ce rendez-vous décisif pour le titre entre Liverpool et Manchester City ce dimanche en Premier League, difficile de passer à côté de cet autre match, opposant deux des plus grands techniciens du XXIe siècle, pour ce qui est le dernier entre les deux en Premier League suite à l’annonce du départ de Klopp. Si les deux hommes sont susceptibles de se recroiser sur les bancs à l’avenir, Jürgen Klopp a annoncé qu’il ne reprenait pas de banc en Angleterre, par respect pour Liverpool.

Les deux hommes montrent beaucoup de respect l’un envers l’autre, symbolisant la rivalité saine et compétitive entre Klopp et Guardiola. «Nos familles se sont rencontrées, quelqu’un qui a une famille aussi bien est forcément une bonne personne», avait déclaré Klopp à propos de Guardiola. Entre désillusions et joies, trophées et échecs, les deux hommes se sont livrés des batailles toujours plus intenses les unes que les autres, depuis maintenant 11 années.

Au total, les deux hommes se sont affrontés 29 fois avant la rencontre de dimanche, pour un bilan très équilibré. Le technicien allemand a remporté 12 matchs, soit un de plus que son homologue espagnol (11), et six matchs nuls, toutes compétitions confondues. Pep Guardiola est d’ailleurs l’entraîneur qu’il a le plus de fois défié au cours de sa longue carrière. Au-delà des statistiques, les rencontres entre les deux hommes ont souvent été le théâtre de batailles pour le titre et de rencontres extrêmement serrées.

Pour illustrer cette rivalité, il est indispensable d’évoquer cette 38e journée de Premier League lors de la saison 2021/2022. À l’aube de la journée, Manchester City avait un avantage, mais en cas de faux-pas, les Reds étaient sacrés, notamment car ils ont remporté leur dernier match. Et ils étaient proches du but, car Aston Villa menait 0-2 jusqu’à la 76e minute du match contre les Skyblues. Mais grâce à une remontada, ces derniers ont remporté ce match (3-2) pour finalement soulever le trophée de champion. Un exemple parmi tant d’autres de luttes pour le titre avec plus de 90 points chacune (2018/2019, 2021/2022) et des matchs mémorables.

Une opposition de styles

En Premier League comme en Bundesliga et même en Ligue des Champions, une rencontre entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola était un spectacle à ne pas manquer. Des matchs couperets avec un historique favorable à l’entraîneur allemand (sept victoires et trois défaites pour Klopp dans des matchs à élimination directe). C’est dire que l’ancien coach du FC Barcelone a souvent eu du mal à affronter Klopp, et inversement, tant les styles des deux coachs étaient différents.

Réputé pour son jeu de possession et sa construction lente, Pep Guardiola devait faire face à un jeu de transition rapide et le «Gegenpressing» (contre-pressing) de la part des joueurs de Jürgen Klopp. Le départ de ce dernier va permettre à son rival d’être plus serein à l’avenir. «Je vais mieux dormir», a ironisé l’Espagnol en réaction au départ de Klopp. Cette rivalité a pris la succession - avec réussite - à celle opposant Arsène Wenger à Sir Alex Ferguson dans les années 2000, et est maintenant vouée à disparaître pendant un moment. La fin d’une ère en Angleterre…