Le Real Madrid avance bien pour sa deuxième recrue de l’été 2024

La saison a plutôt bien commencé pour le Real Madrid, qui pointe en tête du classement de la Liga après onze journées. En Europe, les hommes de Carlo Ancelotti ont aussi bien lancé leur campagne, avec trois succès en autant de rencontres. Il y a aussi la satisfaction de voir un Jude Bellingham évoluer à un niveau excellent, s’affirmant comme le leader des Merengues pour les années à venir. Mais dans le même temps, en interne, on continue de préparer l’avenir plutôt que de se reposer sur ses lauriers.

La suite après cette publicité

Mardi, on apprenait ainsi que les Madrilènes voulaient déjà conclure une première recrue pour la saison à venir : Kepa Arrizabalaga. Prêté par Chelsea, le portier basque a convaincu son monde à Madrid et les dirigeants du club de la capitale espagnole veulent le conserver. Ils vont donc bientôt débuter les discussions avec Chelsea. Ce n’est pas tout, puisque comme l’indique Relevo, les Madrilènes travaillent sur une autre opération : celle menant à Alphonso Davies, le latéral gauche canadien du Bayern Munich.

À lire

Le Real Madrid fonce sur une pépite irlandaise

Un poste que les Madrilènes veulent renforcer

L’intérêt de l’état-major du leader de la Liga pour le joueur n’est pas nouveau, clairement pas. Mais on apprend dans le média que les Madrilènes sont de plus en plus optimistes. Déjà, parce que la relation avec le joueur et son agent est excellente, et le joueur du Bayern s’obstine à ne pas prolonger son contrat qui expire en 2025, mettant le Bayern dans une situation délicate. Les Madrilènes estiment tout de même qu’ils devront mettre 50 millions d’euros sur la table. Et dans cette histoire, l’ogre allemand est déjà un peu dépité, conscient qu’il sera très difficile, voire impossible, de retenir son joueur.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid considère que cette position est un de ses gros points faibles, et Eduardo Camavinga a souvent dû dépanner. Ce n’est cependant pas une solution durable sur le long terme aux yeux des dirigeants, qui préfèrent le voir jouer au milieu, alors que Ferland Mendy n’a pas totalement convaincu, et que Fran Garcia n’est pas considéré au niveau pour être le titulaire au poste. Affaire à suivre…