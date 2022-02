OM : Jorge Sampaoli se justifie et répond aux critiques

La suite après cette publicité

Inutile de dire que tout l'Olympique de Marseille et ses supporters avaient la gueule de bois ce jeudi matin après la terrible élimination en quarts de finale de la Coupe de France contre l'OGC Nice (1-4). Duje Caleta-Car, passé en conférence de presse ce vendredi, a d'ailleurs évoqué une sorte d'atmosphère pesante après le match et le lendemain. Mais Jorge Sampaoli, le coach de l'OM, était aussi attendu devant les médias.

Ainsi, El Pelado est arrivé, mine assez fermée et a évoqué une nouvelle fois ses curieux choix (notamment une défense à quatre centraux) : « personnellement je ne regarde pas les critiques ou les éloges, je n'y fais pas attention. Mon objectif c'est de faire le maximum pour gagner. Nous, la stratégie qu'on met en place, c'est d'essayer de prendre les meilleures décisions pour chaque match. C'est normal. Dans ce club, il faut gagner à tout prix. On ne fait pas d'analyse plus globale. Si on remporte ce match, l'analyse aurait été différente. En deuxième période, on a mis Saliba au centre et Rongier à droite, on a quand même encaissé deux buts. On a eu le même comportement par ailleurs et on a eu des résultats différents. C'est l'efficacité dans les deux surfaces, qui a compté ».

Sampaoli n'aime pas les analyses PMU

Mais ce n'est pas tout. Depuis cette élimination et surtout la contre-performance à Lyon, il y a une dizaine de jours, le coach était sous le feu des critiques. Ses choix tactiques ont clairement été surprenants et on aurait pu lui imputer les deux grosses défaites de l'OM. Il a aussi tenu à s'expliquer sur cela ce vendredi en début d'après-midi.

« Ça ne change pas mon envie de gagner. On sait qu'il y aura des critiques. Tous les buts sont liés au fait qu'on a mal joué. On a donné le ballon qu'on avait souvent. C'est peut-être trop facile d'avoir une critique sur un résultat. Pour moi, l'analyse est plus profonde que celle qu'on peut faire au bar », s'est-il exprimé. Il sera à nouveau sous le feu des projecteurs ce dimanche soir, à Metz...