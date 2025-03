Serie A : Naples domine la Fiorentina et reste au contact de l’Inter

Après la victoire de Bologne à Vérone (2-1), la 28e journée de Serie A se poursuivait avec un choc entre le Napoli et la Fiorentina. Dauphins de l’Inter Milan au coup d’envoi, les Napolitains se devaient de l’emporter pour rester au contact des Intéristes. De son côté, la Viola, septième, pouvait se rapprocher du top 5. Une rencontre finalement remportée (2-1) par les Partenopei grâce à deux réalisations signées Romelu Lukaku, en première période (25e), et Giacomo Raspadori au retour des vestiaires (60e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Naples 60 28 +22 18 6 4 45 23 7 Fiorentina 45 28 +13 13 6 9 43 30

Plus entreprenants, les hommes d’Antonio Conte auraient même pu s’imposer plus largement sans un grand David De Gea (9e, 29e, 37e, 56e) et la réduction du score de Gudmundsson (65e). Au classement, Naples revient à une longueur du leader. La Fio est toujours 7e.