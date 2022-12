Dortmund : le conseil de Lothar Matthäus à Youssoufa Moukoko

À six mois de la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko pourrait prendre la direction de l’Espagne, pour y rejoindre le FC Barcelone, où il est plébiscité. Un mauvais choix selon la légende allemande Lothar Matthäus, qui y est allé de son conseil en faveur de la pépite du football mondial.

« Il devrait rester au Borussia Dortmund pendant au moins un ou deux ans de plus et ne pas suivre immédiatement l’appel d’argent. Récemment, il est devenu un incontournable de Terzic . Il est encore très jeune, il a un bel avenir et une carrière fantastique devant lui. Le Borussia Dortmund est l’un des meilleurs clubs d’Europe pour les jeunes joueurs. Pour cela, je serais reconnaissant à leur place. Je continuerais à tout donner, je marquerais beaucoup plus de buts pour le Borussia et puis je me lancerais dans la prochaine aventure », a ainsi déclaré le champion du Monde 1990 pour Sky Sports.

